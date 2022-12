Romain Saïss: On est entré dans l'histoire

On est entré dans l'histoire, on est très fier de ce qu'on a fait. Tous les Marocains attendaient ça, de pouvoir rêver avec leur équipe nationale. C'est exceptionnel, je pense qu'on ne se rend pas entièrement compte de ce qu'on est en train de faire. C'est aussi une bonne chose (rires), comme ça on reste concentré pour les prochaines échéances, mais aujourd'hui, c'est que du bonheur. C'est des moments qui resteront gravés à jamais, on a envie de poursuivre l'aventure et de continuer à les faire rêver. Ma cuisse, on va voir, on va faire les examens. On a joué sur une jambe aujourd'hui pendant 55 minutes... Mais je vais tout faire pour être là, j'ai envie d'aider mon équipe, mais il y a des moments où il faut savoir être raisonnable et ne pas être un poids juste pour sa fierté personnelle.