Roland-Garros juniors. Fin de parcours pour les joueurs marocains

06/06/2024

Les Marocains Reda Bennani et Karim Bennani ont été éliminés mercredi en huitièmes de finale de l’épreuve du double de Roland-Garros juniors par le duo américain Maxwell Exsted et Cooper Woestendick.



Le tandem marocain s’est incliné en deux sets (1-6, 3-6).

Pour accéder aux huitièmes de finale, ils s’étaient imposés face aux Français Moise Kouame et Timeo Trufelli 6-2, 7-6 (7-5).



Chez les filles, la Marocaine Malak El Allami et la Néerlandaise Rose Marie Nijkamp ont été éliminées en huitièmes de finale par le duo composé de la Japonaise Wakana Sonobe et de la Britannique Mika Stojsavljevic.



El Allami et Nijkamp se sont inclinées 2-6, 6-7 (5-7).

Le duo Allami-Nijkamp avait battu au 1er tour la Brésilienne Olivia Carneiro et l’Australienne Alana Subasic (6-0, 6-4).



Côté simple, Reda Bennani s'est incliné mercredi en huitièmes de finale face au Français Moise Kouame.

Le jeune tennisman a été battu par son rival (14 ans) 7-5, 6-4 en un peu moins de deux heures de jeu.



Reda Bennani s'était qualifié la veille pour les huitièmes de finale en battant l’Italien Daniele Rapagnetta.

Cette défaite face à Kouame marque une fin de parcours précoce pour le jeune Marocain, tête de série N. 14 du tournoi.



Le jeune Français continuera, quant à lui, son parcours en affrontant en quarts de finale l'Anglais Charlie Robertson ou le Polonais Tomassz Berkieta.