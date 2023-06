Roger Federer : Ce qu'a fait Novak Djokovic est incroyable

23/06/2023

Honoré au tournoi de Halle, qu'il a gagné à dix reprises, le Suisse Roger Federer a rendu hommage mercredi à Novak Djokovic, qualifiant d'"incroyable" son 23e titre record du Grand Chelem obtenu à Roland-Garros il y a dix jours.



« Je pense que ce qu'a fait Novak est incroyable, a lancé Federer au public. C'est une super époque pour être un amateur de tennis mais aussi un joueur. »



Mais Federer a refusé de prendre parti dans le débat sur le plus grand joueur de tous les temps, qui agite la planète tennis, expliquant qu'il était "difficile de le dire". "J'ai demandé à un ami, qu'est-ce qui est le plus difficile: gagner Wimbledon à 17 ans comme Boris Becker ou Roland-Garros à 36 comme Novak ? Je ne sais pas", a-t-il ajouté.



Djokovic a conquis à Paris son 23e titre dans un tournoi du Grand Chelem, prenant une longueur d'avance sur Rafael Nadal (22), son dernier rival encore en activité - bien qu'éloigné des courts pour cause de blessure - et repoussant encore Federer (20), 41 ans, qui a déjà pris sa retraite.



Légende de son sport, Federer continue de recevoir des distinctions. Les organisateurs du tournoi de Halle lui ont ainsi décerné un prix pour ses accomplissements dans l'ouest de l'Allemagne. "Le maestro" y a remporté dix titres, dont trois sans perdre la moindre manche (2004, 2008 et 2017), gagnant 69 matches pour seulement huit défaites.