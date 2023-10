Roch Régis Bikoua : C’est au Maroc que j’ai pris conscience de l’importance de la protection et de l’assainissement de l’ environnement

Le Maroc est très engagé dans la lutte contre le changement climatique, rappelle l’écrivain et président de l’Association Espoir pour l’avenir climatique, Roch Régis Bikoua. Pour l’auteur congolais, c’est tout naturellement que son choix s’est porté sur ce pays qu’il connaît bien, pour y avoir vécu durant de longues années, pour promouvoir son livre : «Un regard sur l’environnement au Congo».La promotion du livre « Un regard sur l’environnement au Congo a commencé au pays et continuera partout dans le monde. Ceci étant, à l’international, mon choix s’est d’abord porté sur le Maroc pour plusieurs raisons :Le Maroc est ma deuxième famille, un pays ouvert au monde entier et surtout très accueillant et le peuple marocain est très attaché à sa patrie et à son environnement. L’attachement du peuple marocain à l’assainissement de l’environnement est un élément important que j’ai constaté de mes propres yeux quand j’y ai été étudiant.Il faut aussi noter que c’est un pays qui est très engagé dans la lutte contre le changement climatique. Pour preuve, le Maroc est le seul pays qui a la plus grande centrale solaire du monde et c’est aussi le seul pays dans la sous-région qui est en phase avec les objectifs de réduction des émissions mondiales de gaz à effet de serre, adoptés à la COP21 en 2015 à Paris.C’est à Marrakech en 2016, lors de la 22ème Conférence des parties (COP22) que le programme des Nations unies pour l’environnement avait lancé, pour la toute première fois, l’initiative mondiale pour les tourbières dans le but de protéger et valoriser le stockage de carbone, considéré comme le plus important réservoir de carbone organique.L’initiative vise, tout en maintenant en état les services des écosystèmes, a assuré des moyens de subsistance aux populations riveraines de ces réservoirs. Et vous savez comme moi que le bassin du Congo est aujourd’hui reconnu comme le premier réservoir d’espoir pour l’avenir climatique qui attire autant de regards au niveau mondial.En passant, je vous signale que c’est dans ce pays que j’ai pris conscience de l’importance de la protection et de l’assainissement de l’environnement au point d’écrire 4 livres sur l’environnement dont celui-ci est le premier à être publié.Tout est parti quand j’ai pris conscience de l’environnement qui est essentiel à la vie de l’homme. C’est de cette façon que j’ai commencé à faire des recherches sur les principaux problèmes de l’environnement dont la pollution, le changement climatique et la déforestation. Et c’est ce qui m’a convaincu de créer une association me permettant de contribuer à l’assainissement et à la protection de l’environnement, dénommée « Espoir pour l’avenir climatique » dont l’idéal est de mettre en compétition tous les pays africains en matière de préservation de leur environnement respectif puis en faire le continent le plus écologique du monde.