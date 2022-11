Roberto Vigotti : Le Maroc œuvre pour la souveraineté et la sécurité énergétiques de la région

14/11/2022

Le Maroc œuvre pour la souveraineté et la sécurité énergétiques de la région, a souligné, vendredi à Rimini, le secrétaire général de la Fondation RES4Africa, Roberto Vigotti, évoquant le projet stratégique de Gazoduc Maroc-Nigeria.



Le Royaume mise, aujourd'hui, sur l'interconnexion aussi bien électrique que gazière, renforçant ainsi son indépendance énergétique et celle du continent, a déclaré à la MAP M. Vigotti, en marge de la 25ème édition des Salons Ecomondo et Key Energy, soulignant l’importance du projet de Gazoduc Maroc-Nigeria.



Le Maroc se présente comme l’un des modèles les plus influents en matière de transition énergétique en Afrique, a-t-il estimé, notant que le pays a déployé toutes les stratégies, les politiques et les moyens nécessaires, ainsi que les technologies les plus innovantes, pour réussir ce chantier.



Le secrétaire général de cette fondation, qui rassemble un large réseau de membres du secteur de l'énergie propre en Afrique et en Europe, s’est, en outre, félicité de la coopération fructueuse entre RES4Africa et le Maroc, annonçant un programme de partenariat renforcé prévu pour l’année prochaine.



L'édition 2022 des Salons Ecomondo et Key Energy a accordé une attention particulière aux défis et aux opportunités énergétiques en Afrique, notamment à travers la 2ème édition d'"Africa Green Growth", qui a connu la participation de plusieurs pays africains, dont le Maroc.



Du changement climatique au recyclage des matériaux, passant par la transition des combustibles fossiles vers les énergies renouvelables, les Salons d'Ecomondo et de Key Energy, ont proposé, en outre, une centaine de séminaires et de conférences animés par les professeurs Fabio Fava et Gianni Silvestrini, à la tête des comités scientifiques et techniques respectifs des deux plateformes.



Des innovateurs, des autorités internationales et nationales, le monde de la science et de l'université, des décideurs et des investisseurs du monde entier ont pris part à ces salons de référence en matière de développement durable.