Robert De Niro déclare la guerre à son ex-femme

02/02/2019

Après 21 ans de mariage et une trentaine d’années de vie commune, Robert De Niro et Grace Hightower ont annoncé leur séparation en novembre dernier. Et si on espérait pour ce couple hollywoodien un divorce sans accroche, chez les stars comme chez tout le monde, lorsqu’il s’agit d’une rupture, rien n’est jamais simple. La question de la garde des enfants, toujours primordiale, est souvent au cœur de conflits en tous genres entre les parents. Et l’acteur de 75 ans n’en est pas à son premier rodéo.

En dehors des deux enfants qu’il a eus avec Grace Hightower, Elliott (20 ans), et Helen (7 ans), l’acteur de 75 ans est papa de quatre autres enfants : Drena (47 ans) et Raphael (42 ans), qu’il a eus avec Diahnne Abbott, et les jumeaux Julian et Aaron (23 ans), qu’il a eus avec son ex-compagne, Toukie Smith. S’il a déjà à son actif quelques séparations avec enfants, l’histoire semble se répéter.

En 1999 déjà, alors qu’ils s’étaient mariés un an auparavant et avaient accueilli Elliott, leur premier fils, autiste, Robert De Niro et sa femme s’étaient déclaré la guerre pour la garde de ce dernier. Finalement, à la surprise générale, ils avaient décidé de rester ensemble et même de renouveler leurs vœux en 2004. Vingt ans après s’être battus devant la Cour de justice pour Elliott, il semblerait que les ex-époux remettent ça, mais cette fois, pour la garde d’Helen, leur fille née en décembre 2011 par mère porteuse.

Selon Page Six, la section gossip du New York Post, le 13 décembre dernier, la procédure de divorce avait été lancée anonymement par Robert De Niro devant la Cour suprême de Manhattan. Ce même jour, il aurait « demandé un jugement pour pouvoir rendre visite à sa fille, Helen». Pour la première fois donc, la semaine prochaine, Robert de Niro et sa conjointe de 63 ans vont devoir se présenter au tribunal afin de se mettre d’accord sur la garde de leur fille. Et cette fois-ci, selon un proche qui s’est confié dans les pages du quotidien new-yorkais, ils ne risquent pas de se remettre ensemble !