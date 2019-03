Rkia Derham reçoit le ministre rwandais des Affaires étrangères

Les opportunités d'investissement et les relations bilatérales au centre des entretiens

20/03/2019

La secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l’Economie numérique, chargée du Commerce extérieur, Rkia Derham, s'est entretenue, lundi à Rabat, avec le ministre des Affaires étrangères de la République du Rwanda, Richard Sezibera, des opportunités d'investissement et de la dynamique des relations entre les deux pays.

Dans une déclaration à la MAP au terme de cette rencontre, ce dernier s'est dit "ravi" de la relation qu'entretiennent le Rwanda et le Maroc, particulièrement en matière de commerce et d'investissement.

Notant l'afflux d'investisseurs marocains au Rwanda, le ministre a indiqué s'attendre à voir les Rwandais investir au Maroc, relevant le dynamisme des relations maroco-rwandaises.

Dans une déclaration similaire, Rkia Derham a elle aussi mis en exergue le renforcement de "la grande dynamique" des relations entre les deux pays, notamment après la visite officielle du Président rwandais Paul Kagame au Maroc en juin 2016 et la visite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Rwanda en octobre de la même année.

Elle a, par ailleurs, affirmé que sa rencontre avec le chef de la diplomatie rwandaise reflète l'intérêt qu'accorde le Royaume au renforcement de la coopération Sud-Sud avec ses partenaires africains, dont le Rwanda.

Cette entrevue a été l'occasion de discuter des opportunités d'investissement qui s'offrent aux deux pays au niveau des services, de l'agriculture et des secteurs émergents, entre autres, a-t-elle dit, ajoutant que l'accent a également été mis sur l'importance de multiplier les visites d'hommes d'affaires pour faire connaître davantage les deux pays, et ce dans le but d'accélérer et de renforcer le partenariat bilatéral.

Cette rencontre intervient en marge de la première Commission mixte de coopération commerciale Maroc-Rwanda, qui se tient à Rabat.