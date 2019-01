Rihanna se lance dans la couture

26/01/2019

La chanteuse et femme d’affaires Rihanna apporte une grande nouvelle à ses fans. Décidément rien ne peut l’arrêter.

Riri disait que l’année 2019 est une année de réalisation en terme de projets. Et oui les choses se concrétisent parce que la star veut se lancer dans la couture.

Selon le Women’s Wear Daily, Rihanna s’apprête à lancer sa propre maison de couture, sous la tutelle du groupe LVMH.

D’après le site people, le groupe aurait déjà engagé des employés de la maison Vuitton et Céline pour ce nouveau projet, ainsi que certains des collaborateurs de la chanteuse.

C’est un gros coup pour la méga star, qui a décidé de s’imposer en reine dans le domaine des cosmétiques et de la mode aujourd’hui.

En pleine préparation de son nouvel album, elle trouve le temps de travailler sur Fenty Beauty, Fenty X Savage et maintenant sa maison de couture !

A côté de son nouveau projet, Rihanna possèderait également plusieurs restaurants à Bridgetown (dont la chaîne « Chez la grosse Rihanna »), un club de Football à Saint Michael, et serait également impliquée dans la mode adolescente avec une ligne de vêtements «Rihanna Séduction» ainsi qu’un parfum «L’eau de Rihanna», autant de succès financiers.