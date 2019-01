Rihanna poursuit son père en justice

18/01/2019

La chanteuse américaine, originaire de la Barbade, Rihanna, a décidé de poursuivre en justice son père pour usage du patronyme familial à des fins commerciales, rapporte mercredi The Boston Globe. Dans une plainte déposée mardi au tribunal fédéral de Los Angeles, Rihanna, dont le nom complet est Robyn Rihanna Fenty, affirme que son père, Ronald Fenty, et son partenaire commercial ont usurpé sa marque commerciale en suggérant que la compagnie Fenty Entertainment est affiliée à la chanteuse.

Rihanna, qui s'est fait un nom grâce à un répertoire où se mélangent les sonorités reggae et R&B avec une touche pop, a précisé dans sa plainte qu’elle avait utilisé, depuis 2012, son patronyme pour sa ligne de produits cosmétiques et d’autres affaires commerciales.

Fenty Entertainment, qui se veut une compagnie de production et de promotion de talents, a été fondée en 2017. La plainte de Rihanna demande à la Cour de justice d’ordonner à Ronald Fenty de cesser d’utiliser son identité commerciale, tout en requérant des dommages et intérêts, qui seront déterminés ultérieurement, rapporte par ailleurs The Boston Globe.