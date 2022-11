Rihanna et A$ap Rocky élèvent “le bébé le plus heureux ” au monde

25/11/2022

Rihanna l’assure, avec A$ap Rocky, ils élèvent «le bébé le plus heureux» au monde. La chanteuse s’est confiée sur son expérience de la maternité lors d’un entretien accordé à Vogue, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle est aux anges !



«Son sourire. C’est le bébé le plus heureux. Peu importe ce que vous faites ou ce que vous ressentez, quand il vous sourit, tout le reste disparaît. C’est génial, s’est-elle émerveillée. Bien sûr, être une nouvelle maman, c’est fou. C’est adorable. C’est épique, honnêtement. »

Mais comme tout ne peut pas être rose, la jeune maman se demande encore comment trouver un équilibre entre sa vie personnelle et ses nombreux engagements professionnels.



« J’étais fatiguée et je poussais pour continuer. C’est une fatigue sur laquelle vous n’avez aucun contrôle. Votre corps se ferme, a déploré Rihanna. Et tout récemment, j’ai passé trois jours en studio d’affilée. Genre, j’ai dormi au studio, pour faire une chanson parce que c’est un projet qui est vraiment important pour moi. J’y ai cru et je voulais en faire partie, alors je l’ai fait. »



Il y a peu, l’artiste a dévoilé son tout premier titre en six ans, une chanson intitulée Lift Me Up qui fait office de bande originale pour Black Panther : Wakanda Forever.



Mais étant donné ce qu’elle vient de dire dans cette interview, il ne faudra pas se montrer trop pressé concernant un nouvel album !