Rifaat Sallam lauréat du prix “Abou Al Kacem Chebbi”

07/01/2019

Le poète égyptien Rifaat Sallam a remporté, vendredi à Tunis, le prix de la création littéraire "Abou Al Kacem Chebbi 2018" pour la traduction vers l'arabe du recueil "Les feuilles de l'herbe", un chef-d'œuvre de Whalt Whitman, poète et écrivain américain (1819-1892). "Il m'a fallu 825 jours de questionnement et de confusion avant de pouvoir finaliser mon recueil", a déclaré Rifaat Sallam à cette occasion, se félicitant que son nom soit associé au nom d'un grand poète comme Abou Al Kacem Chebbi.

Diplômé en journalisme, le lauréat égyptien est un grand poète et traducteur égyptien prolifique qui publie de la poésie arabe depuis les années 70. Il est aussi un critique littéraire et traducteur de chefs-d’œuvre de la poésie mondiale. L'annonce des lauréats pour ce 34ème prix Abou Al Kacem Chebbi s'est déroulée lors d'une cérémonie officielle en présence d'une pléiade de poètes, écrivains et penseurs tunisiens et arabes. S’exprimant pour la même circonstance, le ministre des Affaires culturelles, Mohamed Zine El Abidine, a mis l'accent sur l'importance de l'investissement dans le secteur de la culture en Tunisie, saluant le rôle du mécénat dans la promotion de l'œuvre créative et littéraire.

La 34ème édition du prix Abou Al Kacem Chebbi (2018) est consacrée à la traduction de la poésie. Ce prix, dédié à chaque fois à une branche de la création littéraire et artistique (roman, théâtre, poésie et autres), est une récompense littéraire destinée aux créateurs arabes, initiée en 1984 par la Banque de Tunisie (BT), mécène de cette distinction littéraire. Le prix est doté d'un montant de 25 mille dinars attribués par la BT.