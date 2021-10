Rico Verhoeven bat Jamal Ben Saddik et conserve sa ceinture

Le Néerlandais Rico Verhoeven et le Marocain Jamal Ben Saddik se sont affrontés samedi au Glory Collision 3 pour une trilogie. Et on peut dire que le combat était vraiment plein de suspense et terriblement intense.



On croyait avoir tout vu avec la trilogie exceptionnelle qu’ont livrée Tyson Fury et Deontay Wilder en boxe il y a quelques semaines, mais ce nouveau combat entre Rico et Jamal n’avait pas grand-chose à leur envier



Programmé pour le main-event, Rico et Jamal ont commencé le combat doucement, essayant de prendre leurs marques. Il aura fallu attendre les 5 dernières secondes pour voir une belle accélération de Jamal qui a touché Rico en anglaise sur un contre. Rico met un poing au sol mais se relève aussitôt et se fait finalement sauver par le gong.



La seconde reprise commence et l’arbitre met directement le combat en pause, Jamal souffre d’une énorme ouverture au tibias gauche. Contre toute attente, le combat est relancé.



Seulement 20 secondes après, Jamal lance plusieurs jabs et met Rico à terre sur une puissante droite. Le Néerlandais tombe et se relève rapidement encore, l’arbitre le compte tout de même. Le combat s’emballe, Jamal semble vouloir en finir et multiplie les attaques en anglaise. La pommette gauche de Rico est ouverte et gonfle rapidement. Après deux minutes dans la seconde reprise, l’arbitre stoppe une nouvelle fois le combat, Rico doit aller vers son coin pour soigner sa plaie.



Le médecin fait repartir le combat mais la pommette de Rico est sérieusement ouverte et saigne abondamment. Malgré tout, le champion en titre ne lâche rien. Jamal remporte le round et passe devant (50-40).



Le troisième round débute et Jamal montre des signes de fatigue. Malgré sa gène à l’œil, Verhoeven est toujours bien présent et c’est maintenant lui qui fait le combat. Le Néerlandais touche plusieurs fois Ben Saddik qui a quelques sursauts d’orgueil mais qui semble vraiment fatigué. Rico prend ce round (50-45) mais reste derrière avec quelques points.



Rico débute le quatrième round sur les chapeaux de roue et touche le Marocain sur une série en anglaise. Jamal est compté à son tour. S’il donne l’impression d’être d’attaque pour reprendre le combat, il semblerait finalement qu’il ait décidé d’arrêter à cause de sa blessure au tibia. L’arbitre met donc fin à la rencontre et Rico est déclaré vainqueur.



