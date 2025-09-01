Riche programme à l’occasion du 46ème Moussem culturel international d’Assilah

La session d’automne de la 46ème édition du Moussem culturel international d’Assilah, organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, à l’initiative de la Fondation du Forum d’Assilah, se tiendra du 26 septembre au 12 octobre 2025.



Les activités de ce moussem, que la Fondation organise depuis plus de quatre décennies, connaissent la participation marquante de figures issues du monde de la pensée, de la politique, des médias et de la création, contribuant ainsi de manière significative au rayonnement culturel du Maroc et au renforcement des efforts et initiatives louables dans le domaine du développement culturel.



Dans un communiqué de presse, la Fondation du Forum d’Assilah a annoncé que le programme de cette session d’automne inclura un colloque intitulé "Mohamed Benaïssa… homme d’Etat et icône de la culture", organisé dans le cadre de la "Tente de la création".



Ce colloque sera l'occasion pour rendre hommage à la mémoire et au parcours du fondateur du Forum, feu le ministre Mohamed Benaïssa, et pour rappeler ses efforts au service de la pensée et de la création, ainsi que ses contributions continues au dialogue des civilisations et des cultures.



La même source a ajouté que ce colloque aura lieu les 26, 27 et 28 septembre 2025, avec la participation d’éminents amis et collègues du défunt, parmi lesquels des hommes politiques, penseurs, chercheurs et journalistes venus des quatre coins du monde.



Sera également organisée la 13è édition du Prix Tchicaya U Tam’si pour la poésie africaine, prévue le 9 octobre, ainsi que deux colloques consacrés aux arts plastiques, dont le premier, les 3 et 4 octobre, sur le thème "L’art et le pouvoir de la technique", et le second, les 10 et 11 octobre, autour de "L’institution : concept et réalisation artistique".



Le programme de cette session comprendra aussi un colloque en hommage à l’artiste plasticien marocain Abdelkrim Ouazzani (5 octobre), ainsi qu’un colloque sur "L’Initiative atlantique : vers une vision africaine intégrée de l’espace atlantique", organisé en collaboration avec le Policy Center for the New South (PCNS) (30 septembre).



Comme à son habitude, la Fondation du Forum d’Assilah, organisation non gouvernementale d’utilité publique, proposera durant cette session d’automne plusieurs activités en arts plastiques (gravure, peinture à l’huile, lithographie), avec la participation d’artistes venus de pays arabes et étrangers, en plus de l’atelier Talents de l’enfant, de l’atelier d’écriture et de création pour enfants, de l’atelier d’éducation musicale, ainsi que de l’atelier de théâtre et de développement personnel.



Par ailleurs, la galerie du Centre Hassan II des rencontres internationales accueillera une exposition des artistes plasticiens Lobna Al-Amin (Bahreïn) et Khaled Al-Saai (Syrie) le 27 septembre, ainsi qu’une exposition hommage à l’artiste marocain Abdelkrim Ouazzani (5 octobre).

