Richard Norland : Les Etats-Unis d'Amérique très reconnaissants du rôle utile du Maroc en Libye

17/08/2021

L'ambassadeur et émissaire spécial américain pour la Libye, Richard Norland, a affirmé, lundi à Rabat, que son pays est "très reconnaissant" du rôle "utile" que joue le Maroc pour soutenir le processus politique en Libye. "Le rôle que le Maroc joue dans la région pour soutenir le processus politique en Libye est très utile" et les Etats-Unis d'Amérique en sont "très reconnaissants", a-t-il déclaré à la presse à l'issue d'entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Le diplomate américain a qualifié de "très utile" sa discussion avec M. Bourita, qui a porté sur "plusieurs sujets, notamment la question des prochaines élections en Libye, prévues en décembre". "C'est bien le moment d'établir la base constitutionnelle et légale pour que ces élections puissent avoir lieu en décembre", a ajouté M. Norland.