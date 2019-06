Ricardo Mannetti : Je pense que les Lions de l'Atlas sont capables de remporter le titre

Le manque d'expérience a été décisif dans la défaite dimanche de la Namibie contre le Maroc (1-0), lors du match de la première journée (groupe D) de la Coupe d'Afrique des nations Egypte-2019, a assuré l'entraîneur de la Namibie, Ricardo Mannetti.

La Namibie méritait le nul, a-t-il dit lors du point de presse tenu à l’issue de cette rencontre, ajoutant que "le résultat est frustrant car nous n’avons pas réussi à marquer un point qui nous aurait été précieux".

"La Namibie aura son mot à dire lors des deux prochains matchs de qualification comptant pour ce groupe", a-t-il promis, rapporte la MAP.

"Nous avons rencontré aujourd'hui une équipe marocaine solide, constituée de joueurs disposant de beaucoup de force et de souplesse dans le jeu. Je pense que les Lions de l'Atlas sont capables d'atteindre la finale et de remporter le titre", a souligné Mannetti, notant que le prochain match contre l'Afrique du Sud sera très différent et sous forme de derby africain.

"Certains se demandent pourquoi nous jouons en défensive. En tant que manager, je choisis la méthode tactique qui convient le mieux au potentiel de mon équipe, et cela ne veut pas dire que j'aime jouer de telle manière. Il y aura une tactique différente lors du prochain match contre l’Afrique du Sud", a-t-il expliqué.

Il a exprimé sa satisfaction pour le niveau de son équipe face au Maroc, soulignant que son groupe a besoin de plus d'expérience.

"Deux matchs restent encore à disputer lors de ce premier tour. La concentration et la confiance sont très importantes et nous n'allons par perdre espoir", a-t-il assuré.