Ricardo Díez-Hochleitner : Le Maroc s’impose comme un modèle de gouvernance visionnaire

29/07/2025

Les transformations opérées au Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ont permis au Royaume de s’imposer comme un modèle "de gouvernance visionnaire et de réformes durables", a affirmé l’ancien ambassadeur d’Espagne à Rabat, Ricardo Díez-Hochleitner.



"J’ai été le témoin de l’évolution remarquable du Maroc, guidée par une Vision Royale éclairée et un engagement constant du Souverain en faveur du développement et de la stabilité", a déclaré M. Díez-Hochleitner à MAP-Madrid, à l’occasion du 26ème anniversaire de l’accession de Sa Majesté le Roi au Trône de Ses glorieux ancêtres.



Le diplomate espagnol a salué, dans ce sens, la dynamique de modernisation impulsée par le Souverain, estimant qu’il s’agit d’un modèle "exemplaire" de développement et de progrès, qui continue de porter ses fruits sur les plans politique, économique et social.



Selon lui, les avancées majeures accomplies par le Royaume dans tous les domaines le placent comme acteur influent et partenaire stratégique incontournable dans l’espace euro-méditerranéen.



Mettant en avant la solidité des relations maroco-espagnoles, M. Díez-Hochleitner a souligné que les liens unissant les deux Royaumes n’ont cessé de se renforcer, à la faveur d’une relation de confiance et d’estime mutuelle entre les Chefs d’Etat des deux pays, ainsi que d’une coopération bilatérale multisectorielle "très active".



Il a également insisté sur l’excellence du partenariat stratégique entre Rabat et Madrid, notamment dans les domaines du commerce, de la sécurité, de l’énergie et de la migration, rappelant que l’Espagne est, depuis 2012, le premier partenaire commercial du Royaume, alors que le Maroc s’impose comme l’un des principaux partenaires économiques de l’Espagne hors Union européenne.



Evoquant les liens humains et culturels profonds entre les deux peuples, M. Díez-Hochleitner a mis en lumière la richesse de leurs échanges dans des domaines variés tels que la musique, la gastronomie ou encore le sport, notant que le football reste la passion la plus partagée entre Marocains et Espagnols.



Il s’est dit, à cet égard, confiant quant à la capacité du Maroc de réussir l’organisation conjointe de la Coupe du monde 2030 avec l’Espagne et le Portugal, estimant que cet événement planétaire constitue "une formidable opportunité pour renforcer la connaissance mutuelle, les échanges et l’amitié entre nos sociétés".