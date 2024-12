Riaya 2024-2025/Ouarzazate : Une caravane médicale pluridisciplinaire au profit des habitants d’Imi N’oulaoune

02/12/2024

La Délégation provinciale de la Santé et de la Protection Sociale de Ouarzazate, vient d'organiser une caravane médicale multidisciplinaire, dans le cadre l'opération "Riaya 2024-2025", au profit des habitants de la commune rurale d’Imi N'Oulaoune.



L'opération "Riaya 2024-2025" intervient en application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI visant à fournir les soins nécessaires aux populations des zones touchées par la vague de froid, et dans le cadre des efforts destinés à garantir la continuité des services et leur proximité des habitants de ces régions.



Ainsi, rapporte la MAP, quelque 900 personnes ont bénéficié de cette caravane médicale avec des consultations dans plusieurs spécialités, dont la médecine générale, l’ophtalmologie, la médecine bucco-dentaire, la radiologie en sus de la distribution gratuite de médicaments aux patients.



Un staff médical composé de 70 professionnels de santé s’est engagé à assurer le succès de cette action sociale et solidaire qui a été marquée également par l’organisation d’activités de sensibilisation sur les méthodes de diagnostic précoce de différentes maladies.



Organisée en partenariat avec la préfecture de la province de Ouarzazate et l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), cette initiative humanitaire a été marquée par la mobilisation d’importants moyens logistiques, d'unités mobiles spécialisées et d’équipements modernes pour les analyses médicales.



L'opération "Riaya 2024-2025", menée du 15 novembre 2024 au 30 mars 2025, cible la population des régions montagneuses et éloignées dans 31 provinces réparties sur 8 régions.



A cet effet, la direction régionale de la Santé et de la Protection sociale de Drâa-Tafilalet a procédé à la mobilisation de 81 médecins toutes spécialités confondues, 386 cadres infirmiers et 57 techniciens et agents administratifs.



Concernant la logistique, 26 unités médicales mobiles, 56 ambulances et 13 camions ont été également mobilisés au niveau des cinq provinces relevant de la région avec la mise à disposition du matériel médical et paramédical.



Cette action est menée en coordination avec les délégations du ministère de la Santé et de la Protection sociale et les autorités compétentes dans les provinces d’Errachidia, Ouarzazate, Tinghir, Midelt et Zagora.