Riad loue les initiatives pionnières lancées par Sa Majesté le Roi en faveur de l’Afrique

07/03/2025

L'Arabie Saoudite a salué les initiatives pionnières lancées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, en faveur de l’Afrique, à l'occasion de la tenue, mercredi à La Mecque, des travaux de la 14e session de la Commission mixte Maroc-Arabie Saoudite.



Il s’agit de l'Initiative Royale visant à faciliter l'accès des pays du Sahel à l'Océan Atlantique, du Processus des Etats africains atlantiques et du projet de gazoduc Nigeria-Maroc.



L'Arabie Saoudite a, également, salué le leadership de Sa Majesté le Roi dans le renforcement des piliers du développement durable en Afrique et la consolidation de la paix, de la sécurité et de la stabilité sur le continent africain, de sorte à répondre aux aspirations de ses peuples au progrès et à la prospérité.



Le Royaume a, en outre, loué les efforts du Maroc visant à consacrer le partenariat africain avec les différents espaces continentaux et les pays influents sur des bases saines.