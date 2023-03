"Riad Sultan", un édifice théâtral de proximité qui rapproche le père des arts des Tangérois

31/03/2023

Niché au cœur de la médina de Tanger, le théâtre "Riad Sultan" est un espace culturel et artistique de proximité, qui suscite l'intérêt des Tangérois, notamment les générations montantes, et les attire vers les secrets du père des arts.



L'espace "Riad Sultan", qui faisait partie de "Dar El Makhzen", dont la construction remonte au 17ème siècle, représente une expérience théâtrale innovante au Maroc, visant à rendre le théâtre accessible aux jeunes et aux habitants de l'ancienne médina de Tanger.



Situé dans l'allée menant à la place du Mechouar et à Bab Al Bahr, à proximité du Musée la Kasbah des cultures méditerranéennes et du Musée la Kasbah, espace d'art contemporain, et non loin de l'espace d'exposition de la mémoire d'Ibn Battouta à Borj En-Naâm, "Riad Sultan" est l'un des lieux les plus prisés du Palais de la Kasbah (ou Dar El Makhzen), qui s'est transformé en un haut lieu de culture, grâce aux projets de réhabilitation et de mise en valeur de la médina de Tanger.



"Riad Sultan" est en fait le premier théâtre de proximité au Maroc, qui œuvre, à travers une programmation culturelle riche et diversifiée, à créer une nouvelle génération de jeunes qui aiment le théâtre et croient à son importance en tant qu'art qui promeut la culture et la créativité.



Cet espace culturel et artistique joue un rôle clé dans le rapprochement de la culture de la population locale et des jeunes, face à l'absence du public des salles de théâtre, et constitue aujourd'hui une solution importante pour surmonter cette problématique et rendre le théâtre accessible à toutes les franges de la société.



Cet édifice théâtral et culturel pilote, qui abrite également des séminaires, des rencontres et autres événement culturels, offre au public l'occasion de profiter d'une pratique créative et culturelle, et constitue un espace de formation des jeunes dans le domaine du théâtre.



Dans une déclaration à M24, la chaîne télévisée de l'information en continu de la MAP, le directeur de l'espace, Zoubeir Ben Bouchta, a souligné que l'objectif ultime du théâtre de proximité "Riad Sultan" est d'encourager les troupes de toutes les villes marocaines à adopter et développer cette idée, afin de mettre en place un réseau de théâtres de proximité qui fonctionnent de manière indépendante sur les plans financier, administratif et procédural dans toutes les régions du Royaume.



Cet espace culturel, qui a fait l'objet de travaux d'aménagement et d'équipement d'une durée d'environ trois ans, comprend une salle de spectacle équipée de tribunes mobiles permettant d'accueillir 130 personnes et dotée d'équipements dernier cri, et une théâtrothèque, qui est une médiathèque spécialisée dans les arts vivants (théâtre, danse, spectacle...), ainsi qu'un studio d'enregistrement, des ateliers créatifs, des bureaux administratifs et un café culturel donnant sur un magnifique jardin andalou.



La création de cet espace culturel et artistique s'inscrit dans le cadre du programme de rénovation et de développement des infrastructures culturelles et artistiques de Tanger, mis en œuvre sous la supervision de la Wilaya de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima et de l'Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN), en collaboration avec d'autres partenaires, dont l’Association Bab Bhar CinéMasrah (gestionnaire et porteuse du projet).



Cet espace porte le nom du jardin andalou et historique "Riad Sultan", qui se veut un véritable joyau historique du patrimoine matériel de Tanger.



Ce projet pilote, le premier du genre au Maroc, contribue sans aucun doute à susciter l'intérêt du public pour le théâtre, grâce à une programmation riche et diversifiée et des ateliers quotidiens et hebdomadaires, et à sensibiliser les jeunes à l'importance des pratiques culturelles.