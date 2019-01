Révision annuelle ordinaire des listes électorales générales

11/01/2019

Dans le cadre de l'opération annuelle de révision ordinaire des listes électorales générales, les tableaux rectificatifs provisoires élaborés par les commissions administratives et les listes de l’année précédente, sont mis à la disposition du public pour consultation du 10 au 17 janvier, a annoncé le ministre de l’Intérieur dans un communiqué. Suite aux réunions tenues par lesdites commissions administratives, sous la présidence des magistrats au niveau de l’ensemble des communes et arrondissements du Royaume, entre le 5 et le 9 janvier, pour examiner les nouvelles demandes d’inscription et celles de transferts et effectuer les corrections nécessaires et les radiations légales, le ministre informe l’ensemble des citoyennes et citoyens que lesdites commissions ont inclus les décisions prises dans des tableaux rectificatifs provisoires.

Ces tableaux sont mis à la disposition du public, du 10 au 17 janvier, dans les bureaux des autorités administratives locales et des services des collectivités et des arrondissements, accompagnés des listes de l’année précédente, précise le ministre, notant que les intéressés peuvent consulter sur place le contenu de ces documents durant les horaires de travail officiels.

Par ailleurs, le ministre rappelle aux citoyennes et citoyens répondant aux conditions légales, non encore inscrits sur les listes actuelles et n’ayant pas pu présenter leurs demandes d’inscription sur ces listes, qu’ils doivent déposer leurs demandes auprès des bureaux de l’autorité administrative locale la plus proche de leur lieu de résidence ou via le site électronique dédié aux listes électorales générales (www.listeselectorales.ma) au cours de la période allant du 18 au 24 janvier courant.

Le communiqué précise que toute personne estimant que son nom a été radié de manière illégale de la liste électorale par la commission administrative, est en mesure de demander, auprès de la même commission et au cours de la même période, la réinscription de son nom sur la liste électorale.

Ces demandes et doléances seront soumises aux commissions administratives en vue de les examiner et y statuer lors des réunions qu’elles tiendront à cette fin du 10 au 14 février 2019, conclut le ministre.