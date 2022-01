Revendication de la propriété d'un palais

04/01/2022

Depuis son minuscule appartement d'un bidonville de Calcutta, Sultana Begum, 68 ans, se bat pour obtenir la propriété d'un palais impérial, se prévalant d'être une héritière de la dynastie qui a fait bâtir le Taj Mahal. Parmi ses modestes biens, le plus précieux est sans nul doute son acte de mariage avec Mirza Mohammad Bedar Bakht qui affirmait être l'arrière-petit-fils du dernier souverain de l'empire musulman moghol. "Pouvez-vous imaginer que les descendants des Empereurs qui ont construit le Taj Mahal vivent aujourd'hui dans une immense pauvreté?", pointe cette sexagénaire qui, depuis la mort de son époux en 1980, vit dans le plus grand dénuement. Mais depuis une décennie, un seul objectif l'anime: faire reconnaître son statut impérial et obtenir une indemnité financière en conséquence. Tenace, Mme Begum a intenté une action en justice pour faire reconnaître qu'elle est la propriétaire légitime du Fort Rouge de New Delhi. Cet immense palais-fort du XVIIe siècle, inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco, représente l'apogée de la créativité moghole. "J'espère obtenir justice (...) Quand quelque chose appartient à quelqu'un, il faut le lui rendre", affirme-t-elle. Sa cause, soutenue par des militants, repose sur le postulat que la lignée de son défunt mari remonte à Bahadur Shah Zafar, dernier empereur moghol d'Inde. Lors du couronnement de ce dernier en 1837, le pouvoir des Moghols se limitait à New Delhi et sa périphérie, après notamment la colonisation de l'Inde par les Britanniques.