Révélations exclusives et annonces de taille au menu de la 5ème édition d’Industry Meeting Days

Première rencontre d’affaires internationale par excellence dédiée à l’industrie, à l’investissement et à l’innovation

22/04/2023

La 5ème édition d'Industrie Meeting Days, qui aura lieu les 28 et 29 avril à Tanger, avec pour thématique centrale "Investissement industriel : Moteur de l’emploi et de la prospérité économique", promet de belles surprises en cascades.



Au menu de cette édition, placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, les annonces exclusives de NamX, la révélation mondiale de Neo Motors, la marque automobile 100% marocaine, la présentation inédite du fournisseur de solutions de défense FAR Group Africa, et le dévoilement des lauréats d’Industry Meeting Awards 2023, indiquent les organisateurs dans un communiqué.



"En effet, la dimension exceptionnelle que revêt cette édition, de par le Patronage Royal ainsi que la portée hautement stratégique du thème, se trouve renforcée par l’acuité du programme et la qualité des exposants", soulignent-ils.



Ainsi, Faouzi Annajah, le fondateur de la marque à hydrogène premium NamX indique que cette avant-première africaine de l’exposition du prototype achevé de son véhicule, "sera l’occasion de rencontrer [ses] partenaires et équipes marocaines", rapporte la MAP.



Quant à Nassim Belkhayat, fondateur et président de Neo Motors, premier fabricant automobile marocain, outre le lancement officiel mondial annoncé, il précise : "nous annoncerons à cette occasion plusieurs partenariats importants avec des acteurs nationaux qui vont participer avec nous au développement de ce nouvel écosystème industriel national".



Autre attraction de ce rendez-vous de portée internationale, ce sera sans doute l’exposition des solutions de défense et les technologies issues de l’industrie militaire qu’effectuera la société FAR Group AFRICA. Dans cette veine, Youssef Mandour, son CEO, affirme qu’il annoncera le lancement d’un projet d’unité de production des véhicules blindés, qui produira plus de 1.000 véhicules par an, à compter de décembre 2024.



Last but not least, les lauréats d’Industry Meeting Days seront révélés au cours d’une soirée gala, qui se tiendra dans la nuit du 28 avril. Cette cérémonie placée sous le sceau de l’excellence et de l’innovation industrielle distinguera 15 acteurs et décideurs de l’écosystème industriel marocains, à travers 15 trophées décernés par un jury de 5 membres, présidé par Madame Sanae Lahlou, la représentante des pays de l’ONUDI.



Les 5 autres membres étant Khadija Tamda, Présidente-directrice générale de Maroc Force Emploi, partenaire du capital humain de l’événement, Hicham Rahioui, président-fondateur d’Industrie du Maroc Magazine, Hicham Serghini, firecteur général de Tamwilcom, Karim Cheikh, président du Groupement des Industries marocaines de l’aéronautique et du spatial (GIMAS), et Adil Mamnini, président de l’Association professionnelle des marques marocaines (APMM).



Et de noter qu’Industry Meeting Days se déroulera en présence d’un parterre de personnalités de marque, dont des membres du gouvernement, des ambassadeurs, des présidents d’Institutions et d’organismes internationaux, ainsi que toute la sphère des fédérations professionnelles sectorielles, les partenaires techniques et financiers, les opérateurs composant le tissu industriel marocain, tout comme des acteurs internationaux venant de l’étranger pour la circonstance.



"Cette grand-messe de l’industrie, qui réunira plus de 2.000 participants, bénéficiera d’une couverture médiatique de premier ordre, assurée par la presse nationale et internationale", relève le communiqué.



Initiée en 2017, Industry Meeting Days est la 1ère rencontre d’affaires internationale par excellence dédiée à l’industrie, à l’investissement et à l’innovation. Animée par des experts de haut niveau (Chef d’État, Prix Nobel et sommités...), c’est une rencontre qui réunit plus de 1.500 professionnels venant des quatre coins du monde sur des thématiques stratégiques et spécifiques à l’industrie, à l’investissement et à l’innovation. Elle est marquée par les Industry Meeting Awards qui priment les entreprises, écosystèmes, marques et personnalités qui se distinguent dans le développement de l’industrie marocaine.