Revalorisation de la dotation financière de la CAN

Le Premier ministre ivoirien assure que son pays est prêt au niveau des infrastructures

06/01/2024

La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé une augmentation de 40% du prix du vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations (CAN-2033), qui se déroulera du 13 janvier au 11 février, en Côte d'Ivoire.



Le vainqueur de la 34e édition du plus grand événement sportif organisé sur le sol africain, recevra 7 millions de dollars US, indique jeudi la CAF dans un communiqué, précisant que le finaliste de cette CAN-2023 percevra 4 millions de dollars.



Chaque demi-finaliste repartira avec 2,5 millions de dollars et chacun des quatre quarts-de-finalistes, 1,3 million de dollars, poursuit la même source.

Cité par le communiqué, le président de la CAF, Patrice Motsepe, a déclaré que "la CAF a fait des progrès significatifs au cours des deux dernières années en augmentant la dotation de la CAN et de toutes ses autres compétitions majeures".



"Nous avons augmenté le prix du vainqueur de la CAN à 7 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 40% par rapport à la CAN précédente", a indiqué M. Motsepe.



"Je suis convaincu qu'une partie de ce montant contribuera au développement du football et profitera à toutes les parties prenantes du football, tout en aidant nos associations membres dans leur administration", a-t-il souligné.



Par ailleurs, le Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, Robert Beugré Mambé, a assuré que la Côte d’Ivoire est prête au niveau des infrastructures pour l’organisation de la CAN.

M. Mambé a fait cette déclaration, jeudi à Abidjan, lors du premier Conseil des ministres de l’année, en présence du président Alassane Ouattara.



«Monsieur le président nous sommes prêts. La CAN de l’hospitalité organisée par notre pays s’annonce belle et réussie», a-t-il ajouté, cité par le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, lors du compte rendu du Conseil.



La CAN 2023 en Côte d’Ivoire, rappelle-t-on, est prévue du 13 janvier au 11 février 2024. Elle réunira 24 nations contre 16 lors des éditions précédentes. Les pays participants vont s’affronter sur six stades dans cinq villes ivoiriennes.



Il s’agit notamment, des stades Olympique d’Ebimpé (60.000 places) et Félix Houphouët-Boigny (29.000 places) d’Abidjan, Amadou Gon Coulibaly de Korhogo (20.000 places), de la Paix de Bouaké (40.000 places assises), Charles Konan Banny de Yamoussoukro (40.000 places) et Laurent Pokou de San Pedro (20.000 places).



Selon le chef d’Etat ivoirien, la CAN représente, au-delà de l’enjeu sportif, une opportunité pour donner une impulsion nouvelle au développement de l’industrie touristique et culturelle et de plusieurs secteurs de l’économie.



Il convient de noter que la sélection nationale se rendra dimanche prochain à San Pedro, ville du Sud-Ouest de la Côte d’Ivoire, en vue de poursuivre sa préparation à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football 2023 .

L’équipe nationale évoluera dans le groupe F aux côtés des sélections de la RD Congo, de la Zambie et de la Tanzanie.