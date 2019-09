Réunion sous présidence marocaine de l’UAE à Amman

12/09/2019

Le Conseil d’administration de l’Union arabe de l’électricité (UAE) s’est tenu, mardi à Amman, sous la présidence du directeur général de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), Abderrahim El Hafidi.

Le Conseil d’administration a approuvé plusieurs décisions relatives à sa gestion, dont l’organisation de sa prochaine réunion en décembre prochain au Maroc, à l’occasion de laquelle il sera procédé à la validation de la nouvelle stratégie et structuration pour le développement de l’Union.

Lors de ce conseil, la task-force présidée par l’ONEE a présenté l’état d’avancement de l’étude de restructuration et de la mise en place d’un nouveau modèle de développement de l’Union.

A l’ouverture du Conseil d’administration, Abderrahim El El Hafidi a souligné que le secteur de l’électricité au niveau mondial connaît de profondes mutations imposées par de nombreux facteurs notamment les évolutions technologiques, la libéralisation et l’ouverture des marchés.

Il a, par ailleurs, signalé que la nouvelle vision stratégique de l’Union lui permettra de faire face aux défis immédiats et futurs imposés par ces profondes mutations du secteur électrique au niveau international, ce qui incite l’Union à renforcer son rôle et marquer sa présence dans le secteur mondial de l’énergie à l’image d’autres organisations internationales.

L’UAE qui regroupe, depuis 1987, des entreprises électriques arabes représentant 19 pays, a pour mission de renforcer la coopération arabe dans le domaine électrique afin de répondre aux problèmes spécifiques des installations électriques arabes.