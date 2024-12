Réunion franco-marocaine inédite à Paris pour améliorer les procédures migratoires

01/12/2024

En marge du séminaire biannuel des consuls généraux, organisé par le Maroc et porté par l’ambassade du Royaume en France, de hauts responsables des ministères de l’Intérieur et des Affaires étrangères, dont les co-présidents du Groupe migratoire mixte permanent Maroc-France (GMMP), ont tenu, vendredi, une réunion inédite à la Chancellerie, à l'invitation du Royaume du Maroc.



Selon un communiqué conjoint, rendu public à l'issue de cette réunion, la partie française était composée de Simon Fetet, directeur de l’immigration au ministère de l’Intérieur, co-président du Groupe migratoire mixte permanent Maroc-France, Mathilde Grammont, conseillère diplomatique du ministre de l'Intérieur, Frédéric Rimoux, adjoint de l’ambassadeur chargé des migrations au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, Delphine Montuelle, cheffe du pôle éloignement à la Direction de l'immigration.



La partie marocaine était composée de Khalid Zerouali, directeur de la migration et de la surveillance des frontières au ministère de l’Intérieur, co-président du Groupe migratoire mixte permanent Maroc-France, Bouchta Fahli, directeur des renseignements généraux à la Direction générale de la sûreté nationale, Fouad Kadmiri, directeur des affaires consulaires et sociales au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger et Samira Sitaïl, ambassadrice du Royaume du Maroc en France.



Cette réunion, précise le communiqué, a porté essentiellement sur la coopération en matière de réadmission et de prévention des départs ainsi que sur les points d’amélioration à même de faciliter la coopération en matière de délivrance de laissez-passer consulaires (LPC), documents exigibles pour l’exécution des obligations de quitter le territoire français (OQTF).



A l’issue de cette réunion, qui s’inscrit dans la continuité de celle tenue le 3 octobre dernier à Marrakech par le Groupe migratoire Mixte permanent, la partie française a pris part à un échange avec les 17 consuls généraux du Maroc, déployés sur le territoire français (Paris, Orly, Pontoise, Villemomble, Mantes-la-Jolie, Colombes, Lille, Lyon, Montpellier, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Rennes, Orléans, Dijon, Strasbourg et Bastia).

Cette session qui a duré 2 heures, a permis une remontée d’informations directe et des échanges de grande qualité, entre les consuls généraux du Maroc et les représentants de la partie française.



Cette séquence, faite de questions et de réponses entre les deux parties, est destinée à renforcer tout le dispositif de coopération migratoire entre le Royaume du Maroc et la France, dans lequel l’action consulaire est centrale.



Cette démarche innovante, relève le communiqué, est destinée à répondre à la volonté exprimée par les deux chefs d’État, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président de la République française, Emmanuel Macron, lors de la visite d’État qui s’est tenue du 28 au 30 octobre dernier à Rabat.



Il s’agit en effet, comme cela a été énoncé dans la Déclaration conjointe sur le partenariat d’exception renforcé signée le 28 octobre 2024 par les deux Chefs d’Etat de «construire un agenda global sur le plan migratoire, incluant à la fois la facilitation des mobilités légales, la lutte contre l’immigration irrégulière, et la coopération en matière de réadmission et de prévention des départs, ainsi que le renforcement de la coordination entre les pays d’origine, de transit et de destination, sur la base du principe de la responsabilité partagée ».



Cette rencontre, ajoute le communiqué conjoint, s’inscrit également dans la continuité des échanges entre Abdelouafi Laftit, ministre de l’Intérieur, et son homologue français Bruno Retailleau, qui avaient tenu une séance de travail en marge de la visite d’État du Président français à Rabat, le 29 octobre dernier.



A l’issue de cette rencontre, les deux parties se sont félicitées de la qualité de la coopération migratoire exemplaire entre le Maroc et la France, comme l’atteste l’amélioration des indicateurs relatifs à la réadmission, tout comme elles ont salué le rôle aussi bien des préfets que des consuls généraux qui est au cœur de la stratégie et de la vision mises en place dans le cadre du GMMP.

Ainsi, les deux parties conviennent que les préfets et les consuls généraux favorisent un contact le plus direct possible qui permette d’améliorer la coopération entre les deux parties.



La partie marocaine a loué les efforts déployés par la France pour renforcer la mobilité légale, en particulier celle des étudiants. De même qu’elle relève avec satisfaction l’évolution positive des taux d'octroi de visas. La protection des droits de la diaspora marocaine installée en France, pilier des relations humaines, culturelles et économiques entre les deux pays a été également au centre des échanges.



De son côté, la partie française a salué les efforts du Maroc dans la gestion des flux migratoires et a constaté que cette coopération s’améliorait. Enfin, la partie française remercie le Maroc pour l’organisation de cette rencontre, permettant de déployer la stratégie souhaitée par la France et le Maroc en matière de coopération migratoire. Elle fera l’objet d’une évaluation à l’occasion de la prochaine réunion du GMMP qui se tiendra en France au premier trimestre de l’année 2025, ajoute le communiqué.

Pour rappel, le GMMP a été créé en mai 2018, date à laquelle a eu lieu sa première édition à Marrakech.