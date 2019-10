Réunion du comité directeur de la LNFP

19/10/2019

Le Comité directeur de la Ligue nationale du football professionnel (LNFP) s’est réuni, mercredi dernier, au siège de la LNFP à Rabat.

A l’ouverture des travaux de cette réunion, le président de la LNFP, Said Naciri a souhaité plein succès aux nouveaux membres du Comité directeur de la Ligue dans l’exercice de leurs fonctions.

Intervenant à cette occasion, Abdeslam Belekchour, membre du Comité directeur de la LNFP a exposé le projet de la future stratégie de travail dudit Comité lors de la période 2019-2023 qui concerne les volets suivants :

-La gouvernance.

- La communication.

- L’ouverture sur l’environnement extérieur.

- Le développement des ressources financières de la LNFP.

Les membres du Comité directeur ont ensuite étudié les points inscrits à l’ordre du jour de cette réunion :

- La désignation des vice-présidents et des présidents de Commissions :

Le Comité directeur de la LNFP a invité joueurs, arbitres, entraîneurs et médecins à choisir leurs représentants au sein dudit Comité et à constituer ainsi les Commissions permanentes de la LNFP.

- Les réunions du Comité directeur :

Le Comité directeur tiendra sa prochaine réunion directement après sa constitution. Il se réunira ensuite une fois par mois.

- Désigner un porte-parole de la LNFP :

Mr.Belekchour Abdeslam a été désigné porte-parole de la LNFP.