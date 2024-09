Réunion du bureau national de la Chabiba ittihadia: Appel à l’accélération des opérations de reconstruction dans les zones touchées par les inondations

22/09/2024

Lors d'une réunion de son bureau national, tenue jeudi 19 septembre courant, consacrée à l'examen d'un ensemble de questions d’ordre politique, social et organisationnel, la Chabiba ittihadia a appelé à accélérer les opérations de reconstruction dans les zones touchées par les inondations qui ont frappé le sud-est du pays ce week-end et à indemniser les familles sinistrées, dénonçant l’apathie du gouvernement qui n’a même pas réagi via une déclaration pour rassurer la population, qui s’est retrouvée sans abri du jour au lendemain.Elle a également souligné la nécessité d'élaborer des politiques efficaces axées sur la concrétisation du développement durable à même d’offrir des opportunités d'emploi aux jeunes et de leur redonner de l’espoir.La Chabiba ittihadia a également abordé les événements survenus récemment dans la ville de Fnideq, lesquels reflètent le malaise, le désespoir et la détresse d’une partie de la jeunesse marocaine, qui aspire à un Maroc où les droits et libertés sont préservés, tout en imputant la responsabilité de ce qui s'est passé au gouvernement à cause de son indifférence et sa politique basée sur des promesses non tenues, et la mise en place de programmes à impact limité, ce qui a accru le niveau de désespoir et de méfiance parmi de larges parties de la jeunesse marocaine qui, sous ce gouvernement, se sont retrouvées confrontées à des programmes d'emploi saisonnier et à des politiques entravant leur entrée sur le marché du travail.La Chabiba ittihadia fait allusion à titre d’exemple à la décision du ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports concernant le plafonnement de l’âge à 30 ans pour les candidatures aux concours d’entrée aux centres régionaux de formation et de recrutement des cadres enseignants.Le bureau national de la Jeunesse de l’USFP a indiqué que le gouvernement, au lieu d'élaborer des stratégies claires, précises et à long terme, continue de recourir à des politiques de rafistolage qui aggravent la détresse et la frustration d’une partie de la jeunesse, ce qui la pousse à envisager l'émigration comme seule option de salut pour fuir cette réalité. Et de préciser qu'il n'y a pas d'autre alternative que l'élaboration d'une vision stratégique globale répondant aux besoins des jeunes. Cela passe par l'amélioration des conditions sociales des familles, la garantie d'une bonne éducation et l'augmentation des postes de travail.Selon la Chabiba ittihadia, tout cela ne peut être réalisé sous le gouvernement actuel qui a fait preuve d’une soumission aveugle à la logique du marché et du capital ainsi qu’à la politique favorisant les équilibres financiers au détriment de ceux sociaux.En ce sens, la Chabiba ittihadia a attiré l'attention sur le sort et l'impact des investissements publics, alloués pour réaliser le développement, et sur l'ampleur des disparités spatiales entre les régions du Maroc, tout en rappelant que la clé du succès de tout modèle de développement est la réduction des disparités spatiales et sociales, à travers la mise en œuvre de politiques économiques à dimension sociale à même de faire avancer toutes les régions du Royaume à la même vitesse sur la voie du développement.S’agissant de la grève des étudiants en médecine et en pharmacie, le bureau national a tenu le gouvernement pour responsable de l’aggravation de cette crise qui dure depuis presqu’un an, en tardant à prendre des mesures décisives pour mettre fin à cette situation, et en faisant preuve d'intransigeance dans le traitement des revendications des étudiants. Il a également relevé que l’exécutif adopte souvent la politique de la sourde oreille envers tous les appels et revendications qui s’inscrivent en faux contre ses choix, qu'il tente d’imposer manu militari en s’appuyant sur sa majorité numérique.Par ailleurs, la Chabiba ittihadia a réitéré son engagement permanent et de principe en faveur de la lutte pour concrétiser les aspirations de la jeunesse marocaine et défendre ses intérêts, car elle la considère comme le véritable moteur du processus de changement au Maroc.Concernant la question organisationnelle, le bureau national de la Chabiba a salué tous les militants pour leur détermination à défendre les justes causes de la nation, et appelé l’ensemble des responsables de la Chabiba à accélérer le processus de formation des commissions préparatoires afin de renouveler ses bureaux provinciaux.