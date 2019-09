Réunion du Conseil national de la Chabiba ittihadia

24/09/2019

A l’invitation du Bureau national de la Chabiba ittihadia, le Conseil national de la Chabiba se tiendra samedi 28 septembre 2019 à 9h30 au siège central du parti sous le thème « Pour un réel élan de la Chabiba ittihadia ».

L’ordre du jour de cette réunion comprend les allocutions du Bureau national et du Premier secrétaire de l’USFP, le rapport politique et organisationnel, le débat et le programme d’action.

Cette annonce constitue en fait une invitation aux membres de la Commission centrale de la Chabiba, aux membres de la Coordination nationale du secteur estudiantin, aux jeunes membres du Conseil national du parti et aux secrétaires provinciaux et représentants des provinces.