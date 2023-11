Réunion du Bureau politique de l’USFP

12/11/2023

Le Bureau politique de l’USFP a tenu, vendredi sous la présidence du Premier secrétaire, Driss Lachguar, une réunion consacrée à l’examen de plusieurs points d’actualité. Cette réunion a été l’occasion pour appeler à la mise en place d’un front de l’opposition regroupant toutes les parties visant à défendre l’équilibre institutionnel et les acquis.



Les membres du BP ont tenu à louer les grands projets Royaux aussi bien sur le plan interne qu’externe, de même qu’ils ont insisté sur le changement stratégique à travers la mise à niveau de la dimension afro-atlantique au profit du continent africain.



Au cours de cette réunion, le BP a appelé à la réalisation du plus grand seuil en matière de réforme du Code de la famille, faisant part également de l’accueil par l’USFP des travaux de l’Internationale socialiste des femmes (ISF).



L’USFP a loué la prédominance de la logique, de la sagesse et du référentiel juridique juste pour faire face aux provocations, notamment celles concernant Es-Smara.

Nous y reviendrons dans notre prochaine édition.