Réunion du Bureau politique de l’USFP: Le Discours Royal marque un point de départ crucial pour une étape déterminante concernant notre Cause nationale

16/10/2024

Un grand hommage à la teneur du Discours Royal à travers lequel l’on relève des positions réunissant la force du principe, la sagesse du réalisme et l’opportunité du positionnement géostratégique clairvoyant permettant à l’opinion publique nationale de concevoir le cadre réel à même d’aborder notre cause nationale étant au centre de l’Etat marocain aussi bien actuel que futur, sur la base d’un historique pour lequel le Maroc, a été tout au long de près d’un demi-siècle confronté à une multitude de complots d’intrigues, de conflits armés et d’acharnement politique haineux.

Tenir en compte que le Discours Royal est une illustration opérationnelle et théorique à même de saisir la doctrine diplomatique marocaine quant à la lutte pour l’immunisation de ce qui a été réalisé à la faveur de la libération de nos provinces du sud et le triomphe dans tous les affrontements, quelle que soit leur nature, diplomatique, sécuritaire ou militaire, et ce tout au long de la poursuite de la bataille de l’unité et de sa préservation de même que l’éclaircissement de cette question pour l’opinion publique nationale et internationale.

Prendre en considération que la transition du Maroc de la gestion au changement est bien la clé de voûte politique et diplomatique et le passage obligé vers l’extrapolation de l’aboutissement de la bataille de notre intégrité territoriale, à travers laquelle le Maroc a fait preuve d’une gestion extraordinaire et responsable de tout ce qui s’est passé en évoluant par la suite au changement de l’équation de la solution vers la règle de l’autonomie sous souveraineté marocaine s’appuyant sur cette initiative ciblée, anticipative et efficiente, et ce tout en veillant à assurer la réussite de cet horizon et en se déployant à convaincre la communauté internationale de sa justesse, essentiellement les capitales influentes quant à la décision internationale de la solidité de la position marocaine. C’est en effet ce qui a été couronné par des acquis cruciaux ayant consacré la souveraineté territoriale marocaine et rendu justice à notre pays à travers son triomphe via la reconnaissance de la marocanité du Sahara dans un processus international incontestable et inéluctable renforçant davantage l’esprit unificatif et solidaire qui distingue les Marocains tant à l’intérieur qu’à l’extérieur sur la voie de la clôture définitive de ce conflit régional.

Considérer le Discours Royal comme un point de départ pour une nouvelle étape et une circonstance déterminante et cruciale du développement de notre cause nationale qui incite notre pays et auparavant la communauté internationale à accélérer la cadence de la clôture définitive de ce dossier artificiel, notamment à la suite de la réussite de notre pays marquée par sa clarification, étant établi qu’il s’agit bel et bien d’un différend régional ourdi par des prétentions expansionnistes et des mentalités conflictuelles mues par l’objectif d’affecter l’unité du Maroc et ses intérêts avec la volonté de compromettre et saper son leadership régional et porter atteinte à sa stabilité.

La fierté de l’Hommage Royal rendu à la diplomatie partisane sur le même pied d’égalité que la diplomatie parlementaire et officielle, ce qui constitue une Haute acclamation Royale du déploiement des forces patriotiques sérieuses au profit de l’Objectif national sublime par la plaidoirie, la confrontation et la présence assidue dans tous les forums y afférents. Et c’est d’ailleurs, ce à quoi s’est employé avec détermination notre parti depuis sa création, quelle que soit sa position sur l’échiquier politique interne-majorité ou opposition. Et c’est l’occasion de renouveler nos salutations et notre considération pour tout ce que réalisent nos organisations féminines, syndicales, civiles et juvéniles.

Estimer que les réalisations de l’USFP au sein de toutes les organisations, instances, coordinations et tous les rassemblements et groupements arabes, continentaux et internationaux constituent un réel acquis national en matière de défense de l’intégrité territoriale et du devenir de l’Homme et font partie du registre de l’Hommage exprimé par le Roi du pays.

La Commission africaine de l’Internationale socialiste, les 17 et 18 décembre 2024 ;

Le Conseil de l’Internationale socialiste des femmes, les 18 et 19 décembre 2024

Le Conseil de l’Internationale socialiste les 20, 21 et 22 décembre 2024.

L’annonce de l’adhésion entière et dynamique à l’horizon de ce que nécessite le perfectionnement de l’action diplomatique parlementaire par le biais de l’Appel de Sa Majesté le Roi à la mise en place de structures internes opportunes avec des ressources humaines habilitées sur la base de critères de compétences et d’expertise quant au choix des délégations aussi bien concernant les rencontres bipartites qu’à l’occasion de forums régionaux et internationaux…

Sous la présidence du Premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires, Driss Lachguar, le Bureau politique du parti a tenu, dimanche 13 octobre 2024, une réunion à l’occasion de la rentrée politique coïncidant avec le Discours Royal prononcé à l’ouverture de l’actuelle session du Parlement regroupant les deux Chambres dans l’après-midi du deuxième vendredi du mois d’octobre courant.La direction ittihadie s’est penchée sur la teneur historique et rigoureuse du Discours Royal qui a été exclusivement consacré à la première cause nationale du Maroc et des Marocains, à savoir la cause de l’intégrité territoriale du Royaume, et ce dans un esprit de haute considération et de grande appréciation, notant à cet effet ce qui suit :Dans cette même veine, l’USFP est fier de la réactivité positive de l’ensemble des socialistes à travers le monde à l’égard de l’accueil de l’Internationale socialiste avec la présence de 80 partis des divers continents et la participation de plus de 250 personnes pour la tenue de nombre de réunions de ses instances décisives, et ce selon l’agenda suivant :L’USFP estime que pour aboutir à cet ultime objectif, il est nécessaire, à cet égard, de consolider le tissu institutionnel dans notre pays en renforçant l’action de nos institutions, notamment l’Institution parlementaire qui fut la tribune Royale pour la sensibilisation quant au déploiement parlementaire au service des questions de notre pays. Et c’est ce qui requiert d’ores et déjà le retour à l’équilibre institutionnel pour lequel l’USFP n’a cessé de plaider afin de le consolider et avertir des menaces qui pourraient résulter de l’abandonner par le fait d’un esprit d’hégémonisme sous la bannière de l’incursion tous azimuts au niveau de la prise de décisions.Par ailleurs, l’USFP estime que la cohésion nationale interne est tributaire de la cohésion sociale et de l’assainissement des climats de tensions que connaissent de larges secteurs de la société et de la consolidation de l’efficience démocratique par le biais d’une réforme politique, par ailleurs nécessaire pour favoriser les meilleures conditions quant aux prochaines échéances mais aussi en élevant le niveau du débat institutionnel public et en améliorant les outils de la communication d’autant que cela appelle de nouvelles lois, des dispositions profondes et l’immunisation du front national par le biais de politiques publiques à même d’éluder les tensions et de favoriser les conditions de l’élévation de l’Etat social dont a mis les fondements Sa Majesté le Roi de par Ses convictions sociales authentiques et Sa vision stratégique long terme.