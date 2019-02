Réunion du Bureau de la Chambre des représentants

04/02/2019 Libé

Le Bureau de la Chambre des représentants a tenu sa réunion hebdomadaire sous la présidence de Habib El Malki. L’ordre du jour a été consacré à nombre de sujets, notamment le contrôle, la législation, la diplomatie parlementaire, les missions d’information, les affaires des députés et la création d’un Centre parlementaire des recherches et des études.

Concernant le contrôle parlementaire, le Bureau de la Chambre a fixé l’ordre du jour de la séance de ce lundi 4 février. Celle-ci concerne le volet social, les droits de l’Homme, les infrastructures, l’Intérieur et les Habous et Affaires islamiques.

Le Bureau de la Chambre a également fixé l’ordre du jour de la séance plénière mensuelle consacrée aux questions de politique générale du gouvernement au cours de laquelle le chef du gouvernement répondra lundi 11 février à des questions relatives à deux volets : le premier a trait à la réalité et perspective de soutien au commerce intérieur, alors que le second concerne la décentralisation administrative et la gouvernance territoriale.

Le bureau a, en outre, débattu des demandes déposées à la Chambre des représentants en vertu de l’article 152 du règlement intérieur relatif à la prise de parole sur un sujet d’ordre général et d’actualité. Il s’agit, en l’occurrence, de 11 demandes soumises au gouvernement qui concernent les secteurs sanitaire, social et agricole.

S’agissant de la législation, le Bureau a pris acte de la liste des textes prêts et des différentes étapes réalisées pour l’examen des textes qui sont soumis aux commissions permanentes compétentes. Il a également mis l’accent sur la nécessité de poursuivre l’étude des propositions de loi que les commissions avaient déjà commencé à examiner, tout en prenant en considération leur contenu et leurs dimensions sociale, économique et législative.

Le Bureau a aussi abordé le sujet de la journée d’étude que la commission des secteurs sociaux compte organiser sur la protection sociale, ainsi que le programme de cette rencontre. A cet égard, le Bureau a souligné l’importance et l’actualité de ce thème, car il a trait à la couverture médicale et au système d’assistance médicale. Pour cela, il a été décidé d’apporter un soutien à cette journée d’étude.

A propos des missions d’information, le Bureau de la Chambre a examiné la demande de la commission des affaires étrangères, de la défense nationale, des affaires islamiques et des MRE concernant la réalisation d’une mission d’information auprès de quelques consulats à l’étranger, comme il a décidé de limiter l’espace géographique de cette mission en Afrique et en Europe.

Concernant les relations extérieures, le Bureau de la Chambre a abordé plusieurs activités relatives à la participation aux travaux du Parlement arabe, de l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée, de l’Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, de la commission politique de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie. Il a par la suite décidé de prendre part à ces réunions via des sections spécialisées au sein de la Chambre des représentants.

S’agissant du Centre parlementaire des recherches et des études stipulé par la section 2 du chapitre 6 du règlement intérieur de la Chambre, le Bureau a poursuivi le débat sur les mesures administratives et juridiques relatives a sa mise en place. A cet effet, il compte lancer ce chantier et fixer les conditions, procédures et critères exigés pour l’obtention de ce poste. Il a également créé une commission chargée de superviser ce chantier, en confiant à une commission scientifique la charge d’examiner les dossiers et de poursuivre le processus quant au choix du directeur de ce Centre.

A propos de la campagne de don du sang à la Chambre des représentants, le Bureau a souligné l’importance de cette campagne de solidarité et humanitaire, exhortant les composantes parlementaires et administratives de la Chambre à participer massivement à cette campagne qui aura lieu au siège de la Chambre les 4, 5 et 6 février.