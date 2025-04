Réunion du Board de l’Alliance Progressiste pour la démocratie et l’internationalisme à Buenos Aires

24/04/2025

Le monde tel que nous le connaissions a radicalement changé. La montée de forces politiques d’extrême droite, désormais au pouvoir dans plusieurs pays d’Europe et des Amériques, représente un défi de taille pour les mouvements progressistes.



Les partis politiques de droite réactionnaire ont fait preuve d’une coordination et d’une efficacité remarquables pour convaincre des électorats fatigués, sans perspective d’avenir et porteurs de revendications. Ils se sont rassemblés autour de slogans visant à détruire le rôle des Etats en tant que garants de l’ordre mondial.



Nous devons répondre avec détermination à cette soi-disant «bataille culturelle», qui n’est rien d’autre qu’une tentative de faire disparaître les avancées sociales et les libertés conquises pendant une grande partie du XXe siècle, auxquelles nous avons activement contribué.



Sur le plan économique et du commerce international, les mesures protectionnistes mises en place par l’administration de Donald Trump et par le gouvernement des Etats-Unis ont déclenché une guerre commerciale mondiale aux conséquences inimaginables, notamment l’apparition d’une profonde récession et la hausse de l’inflation.



De plus, l’incapacité des démocraties et de l’Etat-providence à répondre aux besoins de la population a accru l’insatisfaction des citoyens envers leurs gouvernements, ce qui renforce l’instabilité dans de nombreuses régions et pays du monde.



En tant que partis membres de la famille progressiste, nous sommes tenus de réfléchir aux meilleures stratégies pour défendre la démocratie et consolider un internationalisme qui promeut le développement humain, la paix, le multilatéralisme et la coopération en faveur d’une plus grande égalité.



Le Parti socialiste d’Argentine organisera la Réunion, prévue les 19/20 septembre prochain, du Board de l’Alliance Progressiste à Buenos Aires, capitale du premier laboratoire libertaire à ciel ouvert au monde, afin de réfléchir ensemble aux solutions globales face aux défis de notre époque.