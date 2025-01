Réunion de suivi des travaux d’aménagement du Grand stade de Tanger

09/01/2025

Une réunion de travail dédiée au suivi des travaux d’aménagement du Grand stade de Tanger dans la perspective d’accueillir les prochains événements sportifs internationaux, a été tenue mardi à Tanger.



Cette réunion s’est déroulée en présence du wali de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Younès Tazi, du président du directoire de la Société nationale de réalisation et gestion des stades (SONARGES), Youssef Belqasmi, de la directrice de l’Agence nationale des équipements publics, de nombre de responsables régionaux et de responsables d’entreprises chargées de l’exécution des travaux d’aménagement.



La réunion, suivie d’une visite de terrain au Grand stade de Tanger, a été l’occasion de s’enquérir de l’état d’avancement des travaux programmés, qui avancent à un bon rythme et se réalisent dans les délais impartis, dans le plein respect des normes du cahier des charges de la FIFA 2030.



Les travaux en cours visent à augmenter la capacité d’accueil du stade et à en faire un stade intelligent de nouvelle génération. La capacité du stade sera ainsi augmentée à travers la suppression de la piste d'athlétisme et la construction de nouvelles tribunes, en plus de l’installation d’un toit métallique pour couvrir les tribunes, l'augmentation du nombre de salons VIP et de la capacité d’accueil de la tribune de presse, outre la construction d’entrées spéciales, l'augmentation du nombre de sièges dédiés aux personnes en situation de handicap et l’aménagement des vestiaires et de la zone mixte.



Les travaux comprennent également la remise à niveau des installations techniques, notamment la sonorisation, l'installation de systèmes d'éclairage eco-friendly, le renforcement des réseaux de télécommunication dans le Grand stade et l'installation d'un système intégré des caméras de surveillance et de la salle de commandement, en plus du renforcement de la coordination sécuritaire conformément aux normes internationales en vigueur.



La réunion a également été l'occasion d’évoquer les travaux liés aux espaces extérieurs du stade, notamment les travaux d’aménagement de la façade extérieure, de construction et d'aménagement de parkings, ainsi que l'augmentation de leur capacité d’accueil.



L’ensemble des principaux travaux d’aménagement du Grand stade de Tanger devraient être achevés dans les délais impartis pour permettre à la ville du Détroit d'accueillir les matches de la Coupe d'Afrique des nations (CAN Maroc-2025), prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.