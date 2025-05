Réunion de l’Institution des secrétaires régionaux et provinciaux et session du Conseil national de l’USFP

09/05/2025

Le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, présidera la réunion de l’Institution des secrétaires régionaux et provinciaux prévue vendredi 16 mai 2025 au siège central du parti à Rabat à partir de 17 heures.



D’autre part, le Conseil national du parti tiendra, samedi 17 mai 2025, les travaux de sa session périodique, conformément aux résolutions du Bureau politique du parti arrêtées lors de sa dernière réunion du lundi 21 avril 2025 lors de laquelle, il fut décidé d’organiser la session du Conseil national au cours de la seconde moitié du mois de mai courant.



L’ordre du jour de ces travaux se focalisera sur la situation politique actuelle, la situation organisationnelle, le programme d’action et les résolutions et conclusions à la lumière desdits travaux, et ce samedi 17 mai 2025 à 9 heures au siège central du parti à Rabat.