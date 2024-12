Réunion à Rabat du Conseil mondial de l'Internationale socialiste sous la présidence du président de l’IS et du Premier secrétaire de l’USFP

23/12/2024

Pedro Sánchez :

Nous devons assurer la sécurité dans toutes les régions, instaurer la paix dans le monde, défendre la pluralité, les droits

Driss Lachguar :

Nous aspirons à bâtir un monde qui consacre la souveraineté nationale

des Etats et préserve l'intégrité de leurs territoires, loin de toute ingérence étrangère ou de domination économique et politique Rabat s’est convertie samedi dernier en capitale de l’internationalisme socialiste, en accueillant la réunion du Conseil mondial de l’Internationale socialiste (IS) présidée conjointement par Pedro Sánchez, président de l’IS et également président du gouvernement espagnol et secrétaire général du Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) et par Driss Lachguar, Premier secrétaire de l’USFP, parti hôte de cet évènement depuis mardi dernier.



Dans son allocution d’ouverture, le dirigeant ittihadi a affirmé : «Nous nous réunissons aujourd'hui sur le sol africain, un continent qui incarne dans son présent et son avenir un tournant historique à l'échelle mondiale. L'Afrique n'est pas seulement une zone géographique, mais un miroir qui reflète les grands défis auxquels le monde est confronté, tout en portant en elle d'énormes potentialités et des opportunités prometteuses qui peuvent changer l'avenir. Car notre continent offre un modèle unique de coexistence entre défi et espoir, et se trouve à un carrefour qui résume les paradoxes de notre époque».



Driss Lachguar a souligné : « Aujourd'hui, nous assistons à des avancées scientifiques et technologiques sans précédent qui ouvrent de vastes horizons pour l'humanité, parallèlement à un consensus mondial sur des valeurs humaines nobles qui ont permis d'éviter de grandes catastrophes et ont fourni aux peuples des outils favorisant le rapprochement, la coopération et l'ouverture ».



D’autre part, le Premier secrétaire de l’USFP a mis en garde contre la montée inquiétante des conflits et des tensions régionales et mondiales, ainsi que le repli identitaire qui alimente les divisions au lieu de l'unité, et la propagation des économies cupides qui instrumentalise l'homme et le transforme en source de profit au lieu d'en faire un objectif de développement. «Ces défis mettent en péril les valeurs humaines qui sont le fruit d'une longue lutte et menacent de saper les fondements de la justice et de l'égalité que nous cherchons à promouvoir », a-t-il mis en avant.



Il a également indiqué qu'en raison de ce contexte mondial, l'Afrique se trouve dans une position stratégique qui lui permet d'être partie intégrante de la solution, et non simplement un continent qui subit les conséquences des crises. Avec ses vastes ressources naturelles, la richesse de sa jeunesse, ainsi que ses opportunités économiques inexploitées, elle peut devenir le moteur du développement durable et un nouveau modèle pour bâtir un monde plus équilibré et équitable. Notre responsabilité aujourd'hui consiste à travailler sérieusement pour les transformer en réalité tangible à même d’assurer le bien-être de nos peuples et garantir aux générations futures un avenir plus radieux. Il doit y avoir des politiques claires et efficaces visant à éradiquer ces pratiques inhumaines tout en favorisant des environnements sûrs et stables pour tous les individus indépendamment de leurs origines ou identités, dixit le Premier secrétaire de l’USFP «Nous, dans le mouvement social-démocrate, croyons que les valeurs que nous avons accumulées au cours de notre longue lutte ne sont pas de simples slogans, mais des principes fondamentaux qui constituent le seul moyen d'affronter les multiples défis auxquels fait face le monde aujourd'hui. Les valeurs de justice, d'égalité et de solidarité humaine ne sont pas seulement des objectifs auxquels nous aspirons, mais des outils efficaces pour construire une société plus équilibrée et un monde plus équitable », a fait savoir Driss Lachguar.

Et le dirigeant ittihadi de poursuivre son plaidoyer : « Nous aspirons à bâtir un monde qui consacre la souveraineté nationale des Etats et préserve l'intégrité de leurs territoires, loin des ingérences étrangères ou de la domination économique et politique; un monde où chacun jouit d'une véritable justice dans le partage des richesses; où l'économie se transforme en moyen d'atteindre un développement collectif plutôt qu'un outil pour accroître l'écart entre riches et pauvres ; où l'environnement est respecté comme source de vie commune entre les générations ; où la planète est reconnue comme capital collectif de l'humanité, nécessitant des politiques durables qui protègent nos ressources naturelles et préservent leur équilibre ; un monde offrant aux générations futures de réelles opportunités pour une vie digne et sécurisée garantissant les droits humains fondamentaux et protégeant la dignité humaine contre toutes formes de menace et de chantage ». Le Maroc, un modèle de coexistence



Driss Lachguar a mis l’accent sur le fait que le Maroc, en tant que partie intégrante de l'Afrique, a réussi à développer ses institutions et à renforcer son processus démocratique malgré les grands défis qu'il a traversés, en premier lieu son intégrité territoriale qu'il a pu défendre grâce à la légitimité de sa position, la justesse de sa cause et la sagesse de sa direction. « Cela lui a permis non seulement de faire face à ce problème artificiel mais aussi d'en faire un levier pour bâtir un Etat fort et juste. Driss Lachguar met en garde contre la montée inquiétante des conflits et des tensions régionales et mondiales, ainsi que le repli identitaire qui

alimente les divisions au lieu de l'unité, et la propagation des économies cupides qui instrumentalise l'homme et le transforme en source de

profit au lieu d'en faire un objectif de développement Le Maroc a en effet illustré une grande capacité d'adaptation aux exigences du monde moderne en réalisant d'importantes réformes politiques ayant assis les bases d'un modèle démocratique unique dans son environnement régional et continental, avec un consensus entre tous ses composants et institutions, notamment l’institution monarchique. Cela en fait un pilier pour la stabilité dans la région et à travers tout le continent», a déclaré Driss Lachguar.



Pour lui, le Maroc a également lancé d'importants projets visant à réaliser un développement global et durable centré sur l'homme comme axe principal tout en tenant compte de l'équilibre entre les différentes régions. Ces projets ont permis de réduire les inégalités sociales et économiques. Ils ne sont plus simplement des plans économiques mais font partie d'une vision nationale renforçant la justice sociale et contribuant à améliorer la qualité de vie des citoyens.



M. Lachguar a noté que le Maroc est un modèle de coexistence entre différentes cultures et religions. C'est là où diversité converge avec unité, où des citoyens issus de différents horizons culturels et religieux vivent en harmonie et dans le respect mutuel. Cela en fait un modèle unique d'ouverture culturelle et de tolérance, lui permettant ainsi de contribuer au changement dans le continent en tant qu'Etat africain émergent aspirant à la stabilité intérieure ainsi qu'à l'ouverture sur le monde.



En revanche, le dirigeant ittihadi a estimé que «l'immigration est l'un des défis majeurs auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Cependant, elle porte en elle d'importantes opportunités en tant que pont pour relier les peuples et les moyens pour renforcer la compréhension mutuelle. Si elle est bien gérée, l'immigration permettrait d'échanger connaissances et cultures tout en ouvrant des horizons nouveaux pour une coopération fructueuse entre les Etats. Il est tout de même impératif que cela soit fait dans un cadre sûr et organisé respectant les droits des migrants tout en préservant leur dignité humaine ».



Pour cela, il faut renforcer la coopération internationale afin d’élaborer des politiques efficaces basées sur des voies légales sûres tout en protégeant les migrants contre toute exploitation ou danger pouvant survenir durant leurs voyages ou dans leurs pays d'accueil.

Et d’ajouter : «En même temps, nous ne pouvons ignorer les défis sécuritaires accompagnant certains types d'immigration irrégulière tels que le terrorisme ou certaines formes de traite des êtres humains menaçant la sécurité et la stabilité des sociétés. Ces phénomènes représentent un danger pour toute l'humanité ; ils doivent être combattus par la synergie des efforts internationaux visant à lutter contre les réseaux criminels organisés tout en renforçant la coopération entre Etats dans les domaines sécuritaire et judiciaire ».

Pour lui, « il doit y avoir des politiques claires et efficaces visant à éradiquer ces pratiques inhumaines tout en favorisant des environnements sûrs et stables pour tous les individus indépendamment de leurs origines ou identités ».



M. Lachguar a fait savoir que la lutte contre le terrorisme et la traite des êtres humains nécessite plus qu'une simple réponse sécuritaire ou juridique; cela requiert une forte volonté politique de la part des gouvernements ainsi que de la part de la communauté internationale veillant à fédérer les efforts, à renforcer la coopération et à adopter des stratégies globales, permettant aux Etats d'unir leurs forces face aux défis menaçant la sécurité mondiale.



Le monde est confronté à des conflits nécessitant des décisions justes



Pour le responsable ittihadi, faire face à ces défis ne peut se réaliser uniquement par des mesures sécuritaires. Il faut également s'attaquer aux causes profondes telles que la pauvreté, l'exclusion sociale ou l'instabilité politique. En effet, les opportunités humaines telles que l'éducation, l'accès à l'emploi ou aux soins sont essentielles pour bâtir des sociétés stables et prospères.



Driss Lachguar a affirmé que le monde est confronté à d'importants défis internationaux nécessitant des positions décisives ainsi qu'une vision juste. Parmi ces questions figure celle du peuple palestinien. «C'est l'un des conflits politiques et humanitaires les plus longs du monde moderne où le peuple palestinien avec sa riche civilisation souffre continuellement du déni du droit légitime à établir son Etat souverain avec Al Qods-est comme capitale dans le cadre de la solution à deux Etats », a-t-il mis en exergue.



Dans ce contexte, il a appelé la communauté internationale à soutenir l'avis consultatif rendu par la Cour internationale de justice déclarant illégale l'occupation par Israël des territoires palestiniens, assurant que le peuple palestinien ne demande rien d’autre que la reconnaissance de ses droits garantis par le droit international ainsi que par la charte de l’ONU.



Par ailleurs, Driss Lachguar a tenu à saluer les efforts déployés par Pedro Sánchez, président de l'IS, ainsi que ceux de toutes les parties qui soutiennent son initiative parmi les dirigeants mondiaux en vue de mettre fin à la tragédie du Moyen-Orient.



«Ces efforts représentent une étape importante pour retrouver espoir quant à réaliser cette paix juste tant souhaitée par tous», a-t-il assuré. Et d’ajouter : «Nous affirmons que la réussite de ces efforts dépendra du respect des principes de justice, ainsi que du respect des droits légitimes pour toutes les parties sans tomber dans la politique de deux poids deux mesures ou favoriser les intérêts étriqués au détriment de la paix et la sécurité». Sánchez : Faire face à la montée de l'extrême droite dans le monde



Pedro Sánchez a, pour sa part, exprimé dans son allocution d'ouverture sa gratitude envers l’USFP, pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité lors de la tenue des travaux de l'IS à Rabat, tout en condamnant en même temps l’attentat survenu en Allemagne, un acte odieux et inacceptable qui a causé des pertes humaines et matérielles, tout en exprimant sa solidarité avec les victimes. Pedro Sánchez appelle à faire face aux discours de violence, de haine et d'extrémisme qui s’exaspèrent dans certaines régions, en œuvrant avec détermination à promouvoir les droits humains et la démocratie Il a précisé qu'il existe de grands sujets à débattre, tels que la démocratie, les droits de l'Homme et les conflits en Afrique et au Moyen-Orient ainsi que dans d'autres régions du monde. « Cela exige de nous tous, au sein de l'IS, coopération et solidarité pour faire face à ces défis avec nos valeurs de la social-démocratie ».



Le président de l'IS a également mis l’accent sur les souffrances du peuple palestinien face à la guerre dévastatrice qu'il endure, insistant sur la nécessité d'une solution politique garantissant les droits du peuple palestinien et l'établissement de son Etat indépendant vivant en paix et en sécurité.



«Nous devons assurer la sécurité dans toutes les régions, instaurer la paix dans le monde, défendre la pluralité, les droits humains et l'égalité des sexes, et lutter contre le terrorisme, l'extrémisme et la violence », a-t-il plaidé.



Il a pris soin de rappeler l'importance des efforts collectifs pour faire face à la montée de l'extrême droite dans le monde, en relevant que cette extrême droite adopte des discours haineux et populistes. « Cela nécessite de notre part, en tant que socialistes, plus de lutte et de défense de nos principes de la social-démocratie », a-t-il mis en exergue.

Et d’appeler à faire face aux discours de violence, de haine et d'extrémisme qui s’exaspèrent dans certaines régions, en œuvrant avec détermination à promouvoir les droits humains et la démocratie.



Dans ce cadre, il a souligné que l'IS se doit de défendre la pensée progressiste et socialiste moderniste ainsi que les principes de tolérance et de justice afin d'élaborer des politiques solides loin des agendas rétrogrades qui détruisent les peuples et anéantissent l'avenir.

Le président de l’IS a insisté sur le fait que le modèle alternatif aujourd'hui est le modèle social-démocrate, affirmant : «Nous devons défendre les principes démocratiques qui unissent les socialistes tout en nous adaptant aux changements et évolutions au service des valeurs de la social-démocratie ».



Pedro Sánchez a ajouté que l'Afrique sera le principal moteur économique à travers le monde et un allié stratégique pour l'IS. «Nous devons soutenir le développement durable du continent. Le développement de l'Afrique est la meilleure façon de promouvoir l'IS », a-t-il soutenu, mettant en avant qu'il existe des idées et des principes qui « nous unissent en tant que partis socialistes, que nous devons défendre dans toutes les régions du monde : ce sont les valeurs de justice, d'égalité, de liberté, de démocratie et de droits humains ».



Pour sa part, Chantal Kambiwa, coordinatrice générale de l'IS, a affirmé que la forte participation des Etats membres de l'IS à la réunion de Rabat est la preuve de son succès, notant que les débats portent sur toutes les questions et sujets qui préoccupent les peuples.



Elle a mis l’accent sur le grand rôle que l’USFP a joué dans la réussite des travaux des réunions de l’IS, tout en saluant tout particulièrement l'accueil chaleureux réservé par l’USFP à ses hôtes.



A rappeler que la réunion du Conseil mondial de l’IS se tient sous le slogan «Solutions progressistes pour un monde en mutation» et rassemble des représentants des partis social-démocrates, socialistes et ouvriers de différentes parties du monde. Les débats lors de cette réunion, dont les travaux devraient être terminés dimanche, portent sur des thématiques importantes, notamment «la radicalisation, la paix et le renforcement de la sécurité des personnes», «la Charte pour l'avenir en tant qu'instrument d'un nouvel internationalisme», ainsi que «l'impact socio-économique du changement climatique et des catastrophes naturelles ».



