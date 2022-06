Réunion à Rabat de haut niveau du comité des quinze ministres des Finances de l’UA

13/06/2022

Les travaux de la réunion de haut niveau du comité des quinze ministres des Finances (F15) de l'Union africaine (UA) ont démarré, lundi à Rabat, sous le thème "Au-delà de la pandémie de Covid-19 et du conflit ukrainien: Renforcer la résilience des économies africaines et la viabilité financière de l'Union africaine".



Les participants à cette réunion, organisée conjointement par le ministère de l'Economie et des Finances et l'UA, se pencheront, entre autres, sur l'après Covid-19, la crise ukrainienne et le redressement économique, la viabilité financière de l'UA ainsi que sur la performance du F15.



La réunion connait la participation, entre autres, des ministres des finances des Etats membres de l'UA constituant le Comité, du commissaire au développement économique, commerce, industrie et exploitation minière de l'UA, des experts des ministères des Finances du Comité, des représentants permanents, ainsi que des représentants de la Commission de l'UA et de l'Initiative africaine concertée sur la réforme budgétaire.