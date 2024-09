Réunion à New York du Présidium de l'IS

26/09/2024

L'Internationale socialiste a tenu, mercredi dernier, la réunion de son Présidium en marge de la 79ème session de l’Assemblée générale de l’ONU à New York en présence de tous les membres de cette instance.



La réunion a été présidée par Pedro Sanchez et a vu la participation de Khaoula Lachguar en sa qualité de vice-présidente de l’IS et membre du Bureau politique de l’USFP.