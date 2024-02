Réunion à Grenade du Groupe quadripartite des parquets marocain, espagnol, français et belge de lutte antiterroriste

17/02/2024

Le Groupe quadripartite des parquets marocain, espagnol, français et belge de lutte contre le terrorisme a tenu, mardi et mercredi à Grenade, une réunion axée sur l’évaluation de la coopération entre les parquets participants et l’examen des moyens de renforcer les échanges, de manière à répondre aux menaces terroristes.



Cette réunion, qui a connu la participation du procureur général du Roi près la Cour d'appel de Rabat, Abdelaziz Raji, du vice-procureur général du Roi près la même Cour, Souhail Choukri, et du magistrat de liaison à l’ambassade du Maroc en Espagne, Adel El Bouyahyaoui, a été également l’occasion d’échanger les informations et les expériences sur les meilleures pratiques et jurisprudences de l’année écoulée, ainsi que les nouveautés législatives dans les différents pays participants.



Au cours de cette session, plusieurs aspects de nature juridique et judiciaire et les défis posés par l'évolution des diverses manifestations des menaces terroristes ont été discutés, notamment l'utilisation du cyberespace comme moyen de recrutement des jeunes, y compris des mineurs.



La Déclaration finale sanctionnant les travaux de cette réunion plénière a mis en garde contre ‘’la menace croissante que représente le terrorisme en provenance de la zone sahélienne, en collaboration avec certains mouvements séparatistes de la région, reproduisant le mode d'action de Daech et créant des synergies avec le crime organisé dans la zone, afin d'infiltrer les différentes sociétés et faciliter ainsi leurs activités criminelles’’.



Le Groupe a mis également l’accent sur l’impératif de renforcer la coopération internationale sur le plan juridique et judiciaire pour lutter contre toutes les formes du terrorisme.



Le Groupe quadripartite des parquets marocain, espagnol, français et belge de lutte antiterroriste se réunit chaque année, alternativement dans chacun des quatre pays. Des réunions ad hoc sont également organisées lorsque cela semble nécessaire.