Réunion à Casablanca pour la promotion du textile made in Morocco aux Etats-Unis

06/06/2024

La Chambre de commerce, d’industrie et de services de Casablanca-Settat (CCIS-CS) et la Fédération marocaine de la franchise (FMF) ont tenu, mercredi à Casablanca, une réunion avec le Service commercial américain, autour de la promotion du textile made in Morocco aux Etats-Unis.



Cette réunion, tenue en présence de la consule générale des États-Unis à Casablanca, Marissa Scott, a eu lieu dans le cadre d’une visite organisée par la CCIS-CS, en collaboration avec la FMF, à une entreprise spécialisée dans le prêt-à-porter féminin, située dans la zone industrielle Ben M'sik Sidi Othmane, l'objectif étant de mettre en avant l'expertise et l'expérience des industriels marocains, afin de faciliter leur accès au marché américain.

"Le potentiel du textile marocain est immense, et il est crucial de le faire connaître aux marchés internationaux, notamment américain", a déclaré Hassan Berkani, président de la CCIS-CS.



Il a souligné, dans une déclaration à la presse, l'importance de cette rencontre avec les responsables US pour améliorer la commercialisation des produits marocains aux USA, rapporte la MAP.



"Notre objectif est d'encourager les industriels marocains du textile, qui ont une expertise exceptionnelle, à être présents sur le marché américain", a indiqué, pour sa part, Mohamed Elfane, président de la Fédération marocaine de la franchise (FMF).



L’échange avec des responsables du Service commercial américain au sein du consulat US de Casablanca a pour objet aussi de les sensibiliser quant aux obstacles qui entravent l’accès des produits du textile marocain au marché US, a précisé M. Elfane, également rapporteur de la Commission partenariat & coopération internationale à la CCIS-CS

Dans une déclaration similaire, la consule générale des Etats-Unis à Casablanca a noté que cette visite a constitué une occasion de voir de près les techniques de travail d’une entreprise marocaine de textile, et d’examiner les moyens de créer des liens entre les entreprises marocaines et américaines qui opèrent dans ce domaine.



Shakir Farsakh, attaché commercial principal au consulat des Etats-Unis à Casablanca, responsable du Service commercial, a, quant à lui, affirmé que cette activité a permis également de voir comment une entreprise marocaine opérant dans le domaine du textile peut étendre ses activités aux Etats-Unis.



Il a indiqué que, lors de cette rencontre, les échanges ont porté aussi sur les opportunités qu’offrira le SelectUSA Investment Summit 2024 (23 au 26 juin, Maryland) aux entreprises marocaines, comme premier événement mondial mettant en relation les investisseurs internationaux avec le marché américain.