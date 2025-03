Retraites, SMIG et SMAG, droit de grève… Autant de sujets brûlants sur la table d’un dialogue qui s’annonce boîteux : Incrédulité syndicale et manque d’inspiration gouvernementale

19/03/2025

Le round du printemps du dialogue social aura-t-il lieu ou non ? C’est la question que plusieurs analystes se posent ces jours-ci. En effet, nombreux sont ceux qui remettent en cause la capacité du gouvernement à réunir tous les autres partenaires sociaux vu la complexité du dialogue social au Maroc et sa nature conflictuelle, marquée par des tensions entre le gouvernement et les partenaires sociaux, notamment les syndicats.



Sujets conflictuels



Plusieurs dossiers sensibles alimentent ces tensions, notamment la réforme concernant le droit de grève fortement critiquée par les syndicats qui la considèrent comme une régression des acquis sociaux. Ils estiment que cette loi limite leur capacité à mener des actions collectives et à défendre les droits des travailleurs. La réforme des retraites pose également problème. Les propositions du gouvernement, qui incluent une augmentation des cotisations, un relèvement de l'âge de la retraite et une réduction des pensions, sont perçues comme une attaque contre les droits des travailleurs.



Les conventions collectives et les salaires figurent aussi parmi les sujets brûlants. Les syndicats dénoncent le manque de progrès dans la mise en œuvre des accords signés, notamment en ce qui concerne la hausse des salaires et l'équilibre entre le SMIG (salaire minimum interprofessionnel garanti) et le SMAG (salaire minimum agricole garanti).



Le retrait de plusieurs centrales syndicales des commissions techniques est un indicateur clair de la détérioration du climat social. Les syndicats reprochent au gouvernement de ne pas respecter les engagements pris lors des précédents accords, ce qui les pousse à suspendre leur participation. Ce retrait affaiblit le dialogue et réduit les chances de parvenir à des compromis.



Certains analystes soutiennent qu’il y a une polarisation croissante entre le gouvernement et les syndicats. D'un côté, l’exécutif semble privilégier des réformes économiques et sociales perçues comme nécessaires pour stabiliser les finances publiques. De l'autre, les syndicats dénoncent un retour en arrière sur les acquis sociaux et une absence de concertation. Cette polarisation rend difficile la recherche de solutions consensuelles.



Face à cette réalité, les syndicats disposent d'un levier puissant, à savoir l'appel à des journées de grève générale. La dernière en date, en février, a été massivement suivie selon les syndicats, bien que le gouvernement en minimise l'impact. Ces actions de protestation montrent que les syndicats sont prêts à intensifier leur mobilisation si leurs revendications ne sont pas prises en compte.



Perspectives du dialogue social



Pour sortir de l'impasse, l'institutionnalisation du dialogue social apparaît comme une priorité, indiquent plusieurs observateurs. Un cadre formel et permanent permettrait de réguler les relations entre les parties prenantes et de prévenir les conflits. Cela impliquerait, toujours selon les observateurs, de définir des règles claires pour les négociations, de garantir le respect des engagements pris et de créer des mécanismes de médiation en cas de désaccord.



Ils ajoutent que le dialogue social ne peut aboutir que si les parties sont prêtes à faire des concessions. Le gouvernement doit reconnaître les préoccupations légitimes des syndicats, notamment en ce qui concerne les conditions de travail, les salaires et les retraites. De leur côté, les syndicats doivent accepter le fait que certaines réformes sont nécessaires pour assurer la viabilité économique du pays.



A ce propos, certaines analyses estiment que les attentes des travailleurs et des syndicats sont élevées, notamment en ce qui concerne la hausse des salaires et l'amélioration des conditions de travail. Le gouvernement doit communiquer clairement sur les limites de ce qu'il peut offrir et sur les priorités de sa politique économique. Une communication transparente pourrait réduire les frustrations et éviter les malentendus.



La question de réforme des retraites et du droit de grève s’impose avec acuité. Ces deux dossiers sont au cœur des tensions actuelles. Pour apaiser le climat social, le gouvernement doit engager un dialogue constructif avec les syndicats sur ces questions. Cela pourrait inclure des consultations préalables, des études d'impact social et des propositions alternatives qui tiennent compte des préoccupations des travailleurs.



Confiance mutuelle et respect des engagements pris



Un syndicaliste nous a confié, sous couvert de l’anonymat, que le climat social pour cette année semble se diriger vers une période de fortes tensions, avec un risque accru de grèves et de manifestations si les conflits actuels ne sont pas résolus. Toutefois, il a tenu à souligner que malgré ces défis, le dialogue social demeure un instrument crucial pour maintenir la paix sociale et soutenir le développement économique. «Pour qu’il porte ses fruits, il doit s’appuyer sur des fondations solides : une confiance mutuelle entre les parties, le respect des engagements pris et une réelle volonté de parvenir à des compromis. Si ces conditions sont respectées, le dialogue social pourrait se transformer en un outil puissant pour désamorcer les conflits et bâtir un consensus autour des réformes indispensables », a-t-il conclu.



Hassan Bentaleb