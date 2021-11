Retrait du Parlement du projet du Code pénal

En vue de son amendement

12/11/2021

Le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, a affirmé, jeudi, que le gouvernement a retiré du Parlement le projet du Code pénal en vue d’amender ce texte dans sa globalité.



Ce projet, déposé depuis 2016 à la Chambre des représentants sans enregistrer d'avancées, comprenait des amendements apportés à deux ou trois dispositions, a rappelé M. Baitas, lors d'un point de presse à l'issue du Conseil de gouvernement, tenu sous la présidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.



Or, le système pénal requiert l’introduction d’une série d’amendements sur d’autres dispositions au vu des multiples mutations enregistrées dans l'entretemps, a précisé M. Baitas.



Dans ce sens, il a soutenu que le retrait du projet du Code pénal a donc pour objectif l’amendement de ce texte dans son ensemble pour le soumettre à un débat national, avant son adoption au Parlement.



M. Baitas a, en outre, indiqué que les législations nationales, y compris la Constitution et le règlement intérieur des deux Chambres du Parlement, offrent au gouvernement la possibilité de retirer des projets de loi devenus obsolètes et de les remplacer par de nouveaux textes.