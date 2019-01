Retour sur scène de Madonna

2019 sera une année chargée pour la reine de la pop ! Selon les tabloïds anglais, Madonna devrait faire son grand retour sur scène cette année, pour une tournée monstre. La chanteuse pourrait même chanter lors de la finale de l’Eurovision.

Trois ans après la tournée homérique du Rebel Heart Tour, la chanteuse, qui mettrait en ce moment même, à Lisbonne, la touche finale à son quatorzième album (marquant ses retrouvailles avec le Français Mirwais), remontera bientôt sur les planches. «Madonna est vraiment excitée à l’idée de jouer sa nouvelle musique. Elle ne regarde pas à la dépense pour la production. Elle est extrêmement professionnelle et réussit toujours à créer des shows à couper le souffle. Ça sera le concert de l’année», aurait ajouté une source proche de la Material Girl.

Au programme : une armée de danseurs, de la pyrotechnie à gogo et des lumières démentes. A 60 ans, la méga star n’est toujours pas résolue à céder sa couronne de reine de la pop à Beyoncé, Rihanna et autres Lady Gaga !