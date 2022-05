Retour sur grand écran de Taylor Swift

13/05/2022

Sept ans après « Joy », le réalisateur David O. Russell (« Happiness Therapy ») revient avec un nouveau film prometteur. On le savait déjà depuis 2020 : Margot Robbie, Christian Bale et John David Washington en sont les principaux interprètes. Mais à quelques mois de sa sortie, les distributeurs nous en disent plus.



Point important : «Amsterdam» marquera le retour au cinéma de Taylor Swift, qui jouera un rôle secondaire, trois ans après «Cats» de Tom Hopper, et douze ans après ses débuts devant la caméra dans «Valentine’s Day».



Si la première bande-annonce n’est pas encore publique, elle a bien été montrée récemment par Disney, lors du CinemaCon, comme le rapportent plusieurs médias américains. Selon «USA Today Entertainment», la popstar apparaît à la fin, vêtue de noir, entourée de Christian Bale et de Chris Rock, en train de pleurer sur un cercueil.



Une première image a tout de même été dévoilée par 20th Century Studios sur les réseaux sociaux. Elle montre Christian Bale (quasiment méconnaissable), Margot Robbie, brune et avec la coupe au carré pour l’occasion, et John David Washington dans des looks très 30s.

Aux côtés de Taylor Swift, de Margot Robbie - que l’on découvrira aussi dans Barbie en 2023 -, de Christian Bale et de John David Washington, on retrouvera un casting XXL : Robert de Niro, Chris Rock, Anya Taylor-Joy, Rami Malek, Zoe Saldana, Mike Myers, Michael Shannon, et même le Belge Matthias Schoenaerts.



L’histoire, présentée comme une «épopée criminelle romantique», se déroule dans les années 30. Les trois principaux personnages se « retrouvent au centre de l’un des complots les plus secrets de l’histoire américaine», révèle «Variety». Les trois principaux protagonistes seront une infirmière, un médecin et un avocat qui, après s’être rencontrés en Belgique et avoir assisté à un meurtre, ont fait le pacte de ne jamais se laisser tomber.