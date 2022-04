Retour du MAT à la cour des grands

18/04/2022

Le Moghreb Athletic de Tétouan (MAT) a réussi son ascension à la Botola Pro D1 "Inwi" après moins d'un an de sa relégation, une saison pleine de patience, d’abnégation, de sacrifice, de persévérance et de labeur.



Au bout d’un match plein de rebondissements, le MAT a décroché la victoire (2-1) aux dépens de la Jeunesse Benguérir, vendredi soir dans un stade Siniyat Erremal archi plein et bouillant grâce à la présence de milliers de supporters de la Colombe Blanche, qui n'ont jamais abandonné leur équipe même dans les moments les plus délicats de cette saison.



Les poulains d’Abdellatif Jrindou ont ainsi redonné le sourire à leurs aficionados en assurant l’ascension à la division d’élite, cinq journées avant la fin de la Botola Pro D2 "Inwi", une division qui regorge de clubs chevronnés nourrissant la même ambition.



Le secret de cette année exceptionnelle, qui sera couronnée par une finale de Coupe du Trône, réside sans nul doute dans les sacrifices faits par toutes les composantes du club, joueurs, bureau exécutif, staff technique et médical, donateurs, autorités locales… qui ont placé l'intérêt des "Rojiblancos" au-dessus de toute considération, ainsi que l’abnégation, la détermination et la volonté des joueurs.



"Le retour rapide du club à sa place naturelle au sein des équipes d'élite a été difficile, mais pas surprenant, après avoir corrigé un certain nombre d’erreurs à temps et poursuivi notre chemin vers la réalisation de notre objectif grâce aux sacrifices consentis par toutes les composantes de l'équipe", s’est félicité le président du club, Mohamed Redouane El Ghazi, dans une déclaration à la MAP.



Et de promettre aux supporters que le Moghreb Athletic de Tétouan jouera, la prochaine saison, pour les titres et ne reproduira pas l'erreur commise l'année dernière, afin de conserver sa place parmi les meilleurs clubs du Royaume.



Pour sa part, Abdellatif Jrindou a relevé que cet exploit, difficile mais mérité, s’explique par la mobilisation de toutes les composantes du club, qui ont réuni tous les moyens pour réaliser ce succès, affirmant qu'il s’agit d’une "prouesse historique réalisée grâce au soutien indéfectible des supporters et aux efforts louables des joueurs qui sont restés concentrés de bout en bout, sachant que notre effectif ne compte que 20 éléments".



De son côté, le vétéran Zaid Karouch, auteur d’une belle performance cette année, a relevé que les efforts conjugués de toutes les composantes du club ont permis au MAT de surmonter une période difficile au début du championnat, ajoutant que le club s’est fixé, depuis le début de la saison, l’objectif de renouer avec la Botola Pro D1.



Karouch a estimé que la réalisation de cet exploit cinq journées avant la fin de la saison sera un catalyseur avant la finale de la Coupe du Trône.



Par Abdelaziz Hayoun (MAP)

Botola Pro D1

Voici les résultats et la suite du programme de la 21è journée de la Botola Pro D1 de football à l’issue des matchs joués vendredi et samedi:

Vendredi

AS FAR-IRT : 4-1

Samedi

HUSA-FUS : 2-1

MAS-RCOZ : 1-1

Mise à jour

Lundi 25 avril

22h00 : Raja-MCO

Mardi 26 avril

22h00 : OCS-WAC

Mercredi 27 avril

22h00 : OCK-RSB

A noter que les matches SCCM-CAYB et JSS-DHJ devaient être disputés hier.



Botola Pro D2

Voici les résultats de la 25è journée de la Botola Pro D2 de football:

Vendredi

ASS-OD : 2-2

MAT-CJBG : 2-1

Samedi

USMO-IZK : 3-0

TAS-UTS : 1-3

RBM-WAF : 1-2



A noter que les matches SM-RCAZ, CRA-JSM et KACM-RAC devaient avoir lieu hier.