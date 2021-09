Retour des Américains au festival de Deauville

Le 47e festival du cinéma américain de Deauville (nord-ouest de la France), qui s’ouvre vendredi soir, devrait être marqué par un retour des Américains, Johnny Depp en tête, une compétition avec des personnages en quête d’identité, et des films inédits français comme le dernier Claude Lelouch. Sur les 13 films indépendants des studios hollywoodiens en compétition, “j’ai 12 équipes de films qui sont présentes, ce qui prouve que les Américains n’ont pas peur de venir à Deauville”, a estimé le directeur du festival Bruno Barde interrogé lundi par l’AFP. Johnny Depp, 58 ans, est attendu dimanche dans la station balnéaire normande. L’acteur, qu’une récente saga judiciaire a opposé à un tabloïd sur fond d’accusations de violences conjugales, présentera hors compétition “City of lies” (Ville de mensonges). Il y joue un policier à la retraite forcée. Le film, qui repose sur un duo avec Forest Whitaker, est sorti directement en DVD. Oliver Stone de son côté viendra défendre samedi, hors compétition, son “JFK L’Enquête” qui n’a pour l’heure pas trouvé de distributeur, malgré sa présentation à Cannes. Dylan Penn évoquera en parallèle “Flag Day”, le film de son père Sean Penn dans lequel elle joue. Côté compétition, le jury principal sera présidé par Charlotte Gainsbourg et le jury révélation par Clémence Poésie (“En Thérapie”). Les prix seront décernés le 11 septembre.