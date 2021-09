Retour à la normale

29/09/2021

Le comité scientifique appelle à la levée des restrictions sanitaires

Le Comité scientifique marocain ne cache plus son souhait de voir le gouvernement alléger les restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19. Un rapport énumérant les arguments en faveur d’un assouplissement des mesures est en cours d'être élaboré par ledit comité, si ce n’est déjà fait, avant d'être envoyé au ministère de la Santé dans les plus brefs délais. S’il est peu probable que le ministre de tutelle dispose encore du pouvoir de prendre une telle décision à l’approche de l’annonce de la composition du nouveau gouvernement, il n’en reste pas moins que la levée des restrictions sanitaires n’est plus qu’une question de temps. Plusieurs indicateurs plaident en ce sens. A commencer par l’évolution positive de la situation sanitaire. D’après Abdelkrim Meziane Belfquih, chef de la division des maladies transmissibles au ministère, “l'étude des indicateurs de suivi de la situation épidémiologique, du 14 au 27 septembre, montre que la tendance baissière se poursuit depuis sept semaines pour ce qui est des contaminations parlaCovid-19”.En chiffres, cela se traduit par des cas positifs qui sont passés de plus de 15.000 cas hebdomadaires il y a 2 semaines à moins de 10.000 cas la semaine dernière, soit une baisse de 36%. La baisse du taux de reproduction n’y est pas étrangère. Idem pour le taux de positivité qui est passé de 12 à 8% en deux semaines. Sans surprise, le nombre de cas actifs a baissé de 43% passant de 30.000 à moins de 17.000 cas actifs lundi. Les cas critiques ne sont pas en reste, avec une diminution de l’ordre de 35%. Lundi, ils étaient 1.148, alors que deux semaines auparavant, 1.764 citoyennes et citoyens séjournaient dans les structures hospitalières dédiées aux cas atteints d’une forme grave du Sars-Cov2.D’ailleurs, le taux d'occupation des lits réservés aux cas critiques se situe actuellement aux alentours de 21% contre 33% au 14 septembre. Si plusieurs personnes sont encore placées sous intubation au sein des unités de réanimation, elles sont de moins en moins nombreuses. Pour preuve, la baisse de 46% enregistrée ces deux dernières semaines. Une tendance qui s’applique également à la courbe de décès, “elle a nettement baissé pour la sixième semaine de suite. Une baisse à hauteur de 30%”. L’ensemble de ces indicateurs aura certainement une place de choix dans le rapport que le comité scientifique a prévu de partager avec le ministère de la Santé. Mais pas seulement. Les avancées de la campagne de vaccination représentent également un atout de poids pour la levée des restrictions sanitaires. Le Royaume a franchi la barre des 40,7 millions d'injections, première et deuxième doses confondues. 22.309.639 Marocains ont reçu la première dose, mardi au soir, de même que 18.790.222 personnes ont bouclé leur schéma vaccinal après avoir reçu les deux doses. En somme, tout le monde semble aligné pour retrouver la vie d’avant. Mais une telle décision devrait attendre l’avènement du nouveau gouvernement. Un frein rédhibitoire pour siffler la fin de la récréation et acter, en partie seulement, le début du déclin de la Covid-19. Une manière aussi de “récompenser les citoyens qui ont bien respecté les gestes barrières et les indications des autorités sanitaires”, a indiqué le Dr. Saïd Afif, membre du Comité scientifique de la vaccination anti-Covid sur 2M. En attendant, redoubler de vigilance et ne pas baisser la garde semblent être le meilleur moyen de ne pas faire deux pas en arrière quand on en fait un en avant.