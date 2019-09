Résultats mitigés pour les clubs marocains

Le HUSA(1-1) peut encore y croire tandis que la RSB se fait plomber par son portier (3-2)

16/09/2019 Chady Chaabi

Dans le football, un gardien peut vous sauver comme vous planter. La RSB a malheureusement expérimenté la seconde option. Et pour cause, sans les défaillances de son portier au stade Len Clay à Obuasi, lors de ce 32ème de finale aller de la Coupe des Confédérations qui l’opposait aux Ghanéens d’Ashanti Gold, la RSB aurait été dans une posture beaucoup plus confortable au moment de disputer la manche retour, le 27 septembre prochain.

Fébrile à souhait, Z. Laaroubi n’a pas eu des tonnes d’arrêts à faire. Mais il s’est incliné quasiment à chaque tir cadré adverse. Au quart d’heure de jeu (15’), il a très mal jugé la trajectoire vicieuse d’un centre venu de la gauche. Le ballon a fini sa course dans le petit filet après l’avoir lobé. Avantage aux Ghanéens. A la fin du temps réglementaire, son jugement lui a encore une fois fait défaut, conjugué à un manque de communication flagrant avec son défenseur central. « A toi, à moi, à toi, à moi », avant que Mumuni Shafiu ne s’immisce entre les deux et propulse le ballon au fond des filets (45’). 2-0, l’arbitre renvoie les joueurs aux vestiaires.

Une aubaine pour les joueurs de Berkane à même de leur remettre la tête à l’endroit. Et l’effet ne s‘est pas trop fait attendre. Le finaliste de l’édition précédente a remis le pied à l’étrier pour enfin faire passer des frissons dans les travées du stade. D’abord sur coup de pied arrêté, M. Aziz a permis à ses coéquipiers d’espérer (51’). Ensuite, moins de dix minutes plus tard (58’), M. Farehane égalisait à la suite d’un cafouillage dans la défense ghanéenne. A cet instant, le scénario de la rencontre était favorable. Mais c’était sans compter sur une ultime défaillance de Z. Laaroubi qui n’a pu se mettre au sol assez rapidement pour arrêter un tir à ras de terre d’Addai. Si le résultat n’est pas rédhibitoire en vue d’une qualification, la RSB va devoir retrouver une solidité défensive pour protéger un gardien très peu inspiré en ce début de saison.

Le HUSA entretient l’espoir

En rentrant à Agadir avec un match nul positif (1-1), le Hassania est en ballottage favorable pour décrocher sa qualification pour le tour suivant. En effet, sur la pelouse du Stade Taieb Mhiri, à Sfax, en Tunisie, les hommes du technicien argentin Miguel Ghamondy, ont fait preuve d’une solidarité de tous les instants pour contrecarrer les plans des Libyens d’Al Ittihad.

La première mi-temps s’est déroulée sur un rythme endiablé. Les deux équipes ont eu plusieurs situations de marquer, mais l’absence de justesse et de lucidité les en a privées jusqu’à la 35’, ce moment où Soufian Bouftiny a jugé utile de venir couper un coup de pied de coin, au premier poto, d’une belle tête piquée. C’était certainement écrit que dans un match où l’engagement a pris le pas sur la technique, les phases arrêtées allaient avoir une grande importance. Cela s’est confirmé lorsque Motasem Sabbou a croisé sa tête à la retombée d’un coup franc (78’), ne laissant aucune chance au gardien du Hassania, Abderrahman Elhouasli. Au vue du niveau affiché par les Libyens, la qualification du HUSA pour le prochain tour est loin d’être utopique. Charge à eux d’être un peu plus tueurs dans la surface de réparation, dans un peu plus d’une semaine au Stade Adrar pour le match retour.



