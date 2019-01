Résultats du concours unifié pour les personnes en situation de handicap

25/01/2019

Les résultats du concours unifié pour les personnes en situation de handicap pour 50 postes d'administrateurs de troisième grade viennent d'être annoncés, a indiqué le ministère chargé de la Réforme de l'administration et de la Fonction publique.

La liste comprend neuf femmes, soit 18% du total des candidats ayant réussi l'épreuve, a précisé le département dans un communiqué, ajoutant que parmi ceux-ci, 28 personnes (56%) sont à mobilité réduite et 19 autres (38%) sont des malvoyants.

Parmi les 943 personnes qui ont passé l'examen écrit le 23 décembre à l'École nationale supérieure de l'administration, 66 candidates et 237 candidats ont été retenus, soit un total de 303 personnes. Les personnes ayant franchi l'épreuve ont été convoquées les 16, 17 et 18 janvier pour passer l'épreuve orale.

Selon le communiqué, la liste définitive des lauréats du concours est disponible sur le site web du ministère (www.mmsp.gov.ma) ou sur le site de l'emploi public (www.emploi-public.ma).