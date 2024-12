Résilience climatique de l’agriculture : La Banque mondiale approuve un financement de 250 millions de dollars en faveur du Maroc

23/12/2024

La Banque mondiale a approuvé un financement de 250 millions de dollars pour renforcer la résilience du système agroalimentaire au Maroc face au changement climatique, tout en améliorant la sécurité et la qualité des aliments.



“Le nouveau programme vise à renforcer la résilience climatique et la gestion des risques dans l’agriculture pluviale en favorisant des pratiques climato-intelligentes, et en améliorant la gestion de l’eau et des sols grâce à l’agriculture de conservation”, indique, dans un communiqué, l’institution financière internationale, basée à Washington.



Le programme contribuera en outre à améliorer les moyens de subsistance et la qualité des emplois en stabilisant les rendements, et en atténuant les risques climatiques, notamment par la promotion de l’agriculture sans labour et l’augmentation de la superficie couverte par les systèmes d'assurance agricole réformés, ajoute la même source.



Cette initiative renforcera également la sécurité alimentaire, la qualité des aliments et la sécurité nutritionnelle en soutenant l’expansion de l’agriculture biologique sur 25.000 hectares, en améliorant le contrôle de la qualité de l’huile d’olive, et en atténuant les risques sanitaires liés aux aliments au niveau de la distribution grâce à l’amélioration des normes sanitaires dans environ 1200 points de vente alimentaires.



Selon la Banque mondiale, le programme vise également à aider les agriculteurs à produire et commercialiser des denrées alimentaires de qualité, tout en augmentant leurs revenus grâce à un meilleur accès aux marchés. Il permettra aussi de réduire les pertes et le gaspillage alimentaires, de renforcer les capacités des secteurs public et privé et de sensibiliser à la sécurité nutritionnelle. Au total, le programme devrait bénéficier à 1,36 million de personnes, dont près de 120.000 agriculteurs et plus d’un million de consommateurs, grâce à l’amélioration de la sécurité sanitaire et nutritionnelle des aliments.



«En soutenant une mise à l’échelle ambitieuse de pratiques agricoles climato-intelligentes, ce programme innovant appuyé par la Banque mondiale aidera le Maroc à créer des emplois verts dans les zones rurales et à renforcer la sécurité alimentaire nationale, conformément au programme Génération Green 2020/2030 du pays », a déclaré Ahmadou Moustapha Ndiaye, directeur Pays de la Banque mondiale pour le Maghreb et Malte.



Un don de 5 millions de dollars du Fonds pour une planète vivable (LPF) “viendra renforcer stratégiquement le programme, en soutient aux petits exploitants agricoles, pour mettre en œuvre un système innovant d’incitations découplées, facilitant leur transition des pratiques agricoles conventionnelles vers des pratiques climato-intelligentes”, indique le communiqué.