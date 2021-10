Résidences Dar Saada réalise un résultat net semestriel dans le vert

03/10/2021

Le Groupe Résidences Dar Saada a réalisé un bénéfice net de 6 millions de dirhams (MDH) au premier semestre 2021, contre une perte nette de 36 MDH durant la même période de 2020. Le chiffre d'affaires du Groupe s'est établi, à cette date, à 327 MDH, contre 473 MDH durant la même période de 2020, indique le Groupe dans un communiqué financier.



Ce niveau d'activité a été réalisé suite à la livraison de 554 unités durant les six premiers mois de 2021, contre 900 unités au S1-2020, rapporte la MAP. Ce recul du chiffre d'affaires est imputable, précise le communiqué, à des retards de livraisons intervenus en fin du semestre, faisant savoir que 905 biens n’ont été achevés qu’à la fin du premier semestre et leur livraison se fera courant le deuxième semestre.



Compte tenu des nouvelles mises en chantier du deuxième semestre, le nombre d’unités en cours de construction s’élève à 6.700 unités, dont 3.400 unités seront achevées à fin 2021, souligne la même source, ajoutant, dans ce sens, que "le chiffre d’affaires prévisionnel de l’exercice sera en hausse par rapport à celui de 2020".



Durant le premier semestre, le nombre d'unités pré-commercialisées s'établit à 1.332 unités, contre 870 unités durant la même période de l’exercice 2020, soit une hausse de 53%. Le chiffre d’affaires sécurisé est passé ainsi de 1,2 milliard de dirhams (MMDH) à fin 2020 à environ 1,3 MMDH à fin juin 2021.



Les créances clients ont baissé, quant à elles, de 14%, par rapport à fin 2020, à 537 MDH et le niveau du stock est passé de 3.467 unités à fin décembre 2020 à 2.913 unités à fin juin 2021.



En ce qui concerne l'endettement global net (y compris les contrats de location et hors trésorerie à court terme), il s'est élevé à 2,52 MMDH, en baisse de près de 12% par rapport à fin 2020. Le gearing net s'est ainsi amélioré, en passant de 40,1% en 2020 à 37,2% à fin juin 2021